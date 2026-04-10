Alleanza Verdi Sinistra presenta la lista a sostegno di Mauro Gattinoni

“Oggi presentiamo una lista di persone che hanno fatto del dialogo e della partecipazione la loro vita”

La città delle persone. Alberto Anghileri: “Sono sicuro che vinceremo e AVS finirà in doppia cifra”

LECCO – “La città per le persone”, è questo lo slogan scelto da Alleanza Verdi Sinistra per la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni. Nel pomeriggio di giovedì è stata presentata la lista dei candidati, 16 uomini e 16 donne, che parteciperanno alle elezioni del 24 e 25 maggio. L’iniziativa è stata organizzata nel parchetto di via dell’Isola proprio davanti al centro di accoglienza per persone che hanno bisogno di un alloggio temporaneo che è stato recentemente riqualificato dal comune.

“Questo luogo rappresenta quello che è la città di Lecco e quello che vorremmo continuasse ad essere – ha detto l’assessore uscente Emanuele Manzoni -. Non basta dire quello che non va, ma servono proposte, idee e strade che si possono percorrere assieme. Quello di cui ha bisogno la nostra città sono la partecipazione e risposte collettive. Oggi presentiamo una lista bellissima perché le persone che ne fanno parte sono persone che hanno fatto della partecipazione e del dialogo, in ambiti diversi, la loro vita”.

All’incontro ha partecipato l’europarlamentare AVS Benedetta Scuderi: “Avere una lista che prende dal basso e vuole politiche per le persone mi sembra una cosa fondamentale. Una lista incredibilmente rappresentativa della comunità, è una lista delle persone per le persone: è questa la chiave di volta che deve spingere la nostra politica. Una politica che parte dal basso per andare nei luoghi rappresentativi della società comprendendo tutte le diversità. La lista che viene presentata oggi va esattamente in questa direzione. Voglio ringraziarvi perché, benché sia molto impegnativo, siete qui per fare politica per il bene comune”.

A sottolineare il lavoro svolto negli ultimi cinque anni da Alleanza Verdi e Sinistra all’interno della coalizione di maggioranza è stato il senatore lecchese Tino Magni: “Cinque anni fa abbiamo fatto una scommessa in cui erano in pochi a crederci, invece abbiamo dimostrato un grande senso di responsabilità e abbiamo agito per il bene della società facendo da punto di riferimento per questa amministrazione. Crediamo fortemente che le diversità siano un valore. Oggi presentiamo una lista di 32 persone, 16 uomini e 16 donne, che non poteva essere migliore perché ha dentro di sé una attenzione molto alta verso le persone ed è capace di rappresentare anche i nuovi italiani”.

“Se mettiamo a confronto il nostro approccio con altri approcci che vengono urlati con certi manifesti sui muri della città si vedono due modi completamente diversi di fare politica; due stili, due linguaggi e due obiettivi completamente diversi – ha detto il candidato sindaco Mauro Gattinoni -. La storia ce lo sta insegnando quotidianamente: se inizi con parole sbagliate, se inizi con le provocazioni e con le volgarità al limite dell’insulto poi, quando sei al governo, queste cose le fai per davvero. Noi invece siamo al servizio della nostra comunità e questi 32 candidati lo hanno già dimostrato nella loro vita e nella loro storia. Dal punto di vista politico l’esperienza degli ultimi 5 anni con AVS è stata di crescita reciproca, qualcuno nel 2020 non avrebbe scommesso su una coalizione così ampia che invece ha retto bene. Pur ognuno con le sue idee, il punto di unità l’abbiamo trovato sempre sui progetti e oggi possiamo consegnare ai cittadini un patrimonio”.

“Questo è il punto di partenza – ha concluso Gattinoni -. Purtroppo la politica sta diventando un ambiente strano e sappiamo che oggi tutto questo non basta. L’opinione pubblica spesso si forma in ambienti dove certe bolle comunicative sfondano meglio di altre per via degli algoritmi che conosciamo e dove chi ringhia di più ha più evidenza. Noi dobbiamo mettere la freccia a sinistra e sorpassare. Sorpassare andando dritti a incontrare le persone, dobbiamo consumare le suole delle scarpe per incontrare le persone là dove sono davvero, non nelle piazze virtuali. Vi chiedo di dedicare tempo con generosità per attivare quei contatti buoni, sani e reali che sono la base di una comunità. L’amministrazione è lo specchio di una comunità non è l’effetto di un marketing elettorale forzato”.

A chiudere gli interventi è stato il consigliere uscente Alberto Anghileri: “Forse non tutti sanno che, grazie a Mauro Gattinoni, il primo atto della nuova amministrazione sarà il gemellaggio Lecco-Betlemme e credo che sia una cosa molto importante perché si tratta della pace fatta dalle persone in un mondo in cui si parla della guerra come una cosa normale. Noi abbiamo lavorato questi anni per il bene della città e lo faremo anche per i prossimi 5 anni. O vince il centrosinistra oppure vince chi mette manifesti con scritto ‘stop maranza e moschea’, ma sono sicurissimo che vinceremo noi le elezioni e Alleanza Verdi Sinistra andrà a due cifre”.

La lista dei 32 candidati di Alleanza Verdi Sinistra

MANZONI EMANUELE (1990) – Assessore alle politiche sociali, ha svolto volontariato in America Latina, ha studiato storia ed è operatore sociale. Rione Pescarenico.

– Assessore alle politiche sociali, ha svolto volontariato in America Latina, ha studiato storia ed è operatore sociale. Rione Pescarenico. ANDREOTTI MARIA (1944) – Insegnante in pensione, pioniera dell’intercultura con “Continente Italia”, attivista del Forum Salute Mentale. Rione Germanedo.

– Insegnante in pensione, pioniera dell’intercultura con “Continente Italia”, attivista del Forum Salute Mentale. Rione Germanedo. ANGHILERI ALBERTO (1953) – Obiettore di coscienza al servizio militare, già segretario generale della CGIL di Lecco, volontario internazionale con l’associazione Mir Sada, capogruppo AVS uscente. Rione Santo Stefano.

– Obiettore di coscienza al servizio militare, già segretario generale della CGIL di Lecco, volontario internazionale con l’associazione Mir Sada, capogruppo AVS uscente. Rione Santo Stefano. ARCELLI MIRIAM (1962) – Insegnante per una vita, ora in pensione. Volontaria in vari ambiti educativi. Attivista per il popolo palestinese. Rione San Giovanni.

– Insegnante per una vita, ora in pensione. Volontaria in vari ambiti educativi. Attivista per il popolo palestinese. Rione San Giovanni. BALLERINI MARCO (1957) – Figura di punta dell’alpinismo e dell’arrampicata sportiva, guida alpina e maestro di sci, membro del Gruppo dei Ragni. Rione San Giovanni.

– Figura di punta dell’alpinismo e dell’arrampicata sportiva, guida alpina e maestro di sci, membro del Gruppo dei Ragni. Rione San Giovanni. BIANCHI ALICE (1976) – Insegnante in una scuola superiore per la città, attivista per l’accoglienza e l’integrazione delle persone migranti.

– Insegnante in una scuola superiore per la città, attivista per l’accoglienza e l’integrazione delle persone migranti. BLASEOTTO DANIELE (1955) – Medico di medicina generale, già medico sociale della Calcio Lecco, del Rugby Lecco e consigliere comunale uscente. Rione Rancio.

– Medico di medicina generale, già medico sociale della Calcio Lecco, del Rugby Lecco e consigliere comunale uscente. Rione Rancio. BONFANTI LEBANA (1956) – Volontaria CGIL, veterinaria in pensione, amante della montagna e della natura. Rione Castello.

– Volontaria CGIL, veterinaria in pensione, amante della montagna e della natura. Rione Castello. BOURAGHBA HICHAM (1990) – Imprenditore, membro dell’associazione “La città” e volontario in cooperative sociali. Rione Maggianico.

– Imprenditore, membro dell’associazione “La città” e volontario in cooperative sociali. Rione Maggianico. CANALI SARA (1993) – Operatrice presso il Patronato Inca della Cgil, volontaria di diverse associazioni. Rione San Giovanni.

– Operatrice presso il Patronato Inca della Cgil, volontaria di diverse associazioni. Rione San Giovanni. CATTANEO PRASHANTH (1984) – Laureato in pedagogia, giornalista e docente, si occupa di comunicazione, design e arte contemporanea. Lecco Centro.

– Laureato in pedagogia, giornalista e docente, si occupa di comunicazione, design e arte contemporanea. Lecco Centro. CESANA LINDA (1981) – Insegnante di storia e filosofia, amante della lettura e della scrittura. Autrice di saggi filosofici. Rione Castello.

– Insegnante di storia e filosofia, amante della lettura e della scrittura. Autrice di saggi filosofici. Rione Castello. COLOMBO LIONELLO (1953) – Pensionato, musicista che crede nell’arte come libertà, uguaglianza e incontro, nella migliore tradizione del Free Jazz.

– Pensionato, musicista che crede nell’arte come libertà, uguaglianza e incontro, nella migliore tradizione del Free Jazz. FAVA RITA (1949) – Volontaria ACAT e di Telefono Donna e attivista per l’ambiente. Rione Chiuso.

– Volontaria ACAT e di Telefono Donna e attivista per l’ambiente. Rione Chiuso. GREPPI GIAMPAOLO (1959) – Già presidente del WWF, attivista per l’ambiente e la pace. È volontario dello Sportello Salute Lecco. Rione Acquate.

– Già presidente del WWF, attivista per l’ambiente e la pace. È volontario dello Sportello Salute Lecco. Rione Acquate. LONGO MARIA LUIGIA (1975) – Insegnante di liceo nella scuola pubblica della costituzione, poetessa e scrittrice. Rione Rancio.

– Insegnante di liceo nella scuola pubblica della costituzione, poetessa e scrittrice. Rione Rancio. LEVATI MARIO SIRIO (1980) – Vicesegretario provinciale PSI Lecco, è nel Direttivo Associazione Riaprire i Navigli. Professore di informatica, grafico, canottiere e canoista.

– Vicesegretario provinciale PSI Lecco, è nel Direttivo Associazione Riaprire i Navigli. Professore di informatica, grafico, canottiere e canoista. MONTANELLI CASSANDRA (1983) – Operatrice sociale. Volontaria nel soccorso e di alcune associazioni di promozione sociale, attivista per i diritti delle donne. Rione Laorca.

– Operatrice sociale. Volontaria nel soccorso e di alcune associazioni di promozione sociale, attivista per i diritti delle donne. Rione Laorca. MANDELLI STEFANO (1988) – Avvocato, volontario all’ufficio diritti de Les Cultures e del Movimento Consumatori Lecco. Rione Olate.

– Avvocato, volontario all’ufficio diritti de Les Cultures e del Movimento Consumatori Lecco. Rione Olate. MOSCHETTI ANTONELLA (1975) – Insegnante, arteterapeuta, operatrice sociale. Rione Centro.

– Insegnante, arteterapeuta, operatrice sociale. Rione Centro. PEREGO ADELIO (1956) – Imprenditore in pensione, è volontario di Protezione Civile e dell’Associazione LaorcaLab. Rione Laorca

– Imprenditore in pensione, è volontario di Protezione Civile e dell’Associazione LaorcaLab. Rione Laorca MOTTA MARIANNA (2001) – Laureata in Scienze Politiche, studentessa di giornalismo, è volontaria Legambiente. Rione Belledo.

– Laureata in Scienze Politiche, studentessa di giornalismo, è volontaria Legambiente. Rione Belledo. PIGAZZINI MARIO (1946) – Psicologo, studioso delle relazioni umane e aiuto alle persone nel bisogno. Rione Castello.

– Psicologo, studioso delle relazioni umane e aiuto alle persone nel bisogno. Rione Castello. ROTASPERTI MARIA LUIGIA (1947) – Già insegnante, impegnata da sempre in politica e nel sociale. Rione Acquate.

– Già insegnante, impegnata da sempre in politica e nel sociale. Rione Acquate. SANOGO ABOUBAKAR SIDIK (1983) – Volontario Anolf Cisl Monza Brianza Lecco. Rione Pescarenico.

– Volontario Anolf Cisl Monza Brianza Lecco. Rione Pescarenico. ROVAGNATI STEFANIA (1955) – Già Insegnante ad Acquate e Centro Provinciale Istruzione Adulti. Operatrice club alcolisti, arteterapeuta, fondatrice Lezioni al Campo. Attiva nel campo affidi e adozioni. Rione Rancio.

– Già Insegnante ad Acquate e Centro Provinciale Istruzione Adulti. Operatrice club alcolisti, arteterapeuta, fondatrice Lezioni al Campo. Attiva nel campo affidi e adozioni. Rione Rancio. SOW ABDOULAYE (2004) – Studente di giurisprudenza

– Studente di giurisprudenza SANDIONIGI TAMARA (1972) – Operaia, già delegata sindacale FIOM e volontaria Croce Rossa di Valmadrera. Appassionata di montagna. Rione Germanedo.

– Operaia, già delegata sindacale FIOM e volontaria Croce Rossa di Valmadrera. Appassionata di montagna. Rione Germanedo. VASSENA LORENZO (1976) – Operatore sociale, ha svolto attività di volontariato internazionale e in realtà d’aiuto. È consigliere comunale uscente. Rione Germanedo.

– Operatore sociale, ha svolto attività di volontariato internazionale e in realtà d’aiuto. È consigliere comunale uscente. Rione Germanedo. SCARAMELLI RITA (1955) – Fisioterapia in pensione. Si è occupata di accoglienza dei bambini di Chernobyl. Oggi volontaria a favore di anziani, donne e bambini. Rione Maggianico.

– Fisioterapia in pensione. Si è occupata di accoglienza dei bambini di Chernobyl. Oggi volontaria a favore di anziani, donne e bambini. Rione Maggianico. VAVASSORI LUIGI (1962) – Membro de Il coraggio della Pace e sindacalista Fisac Cgil. Frequenta l’università della terza età ed è accompagnatore di viaggi turistici.

– Membro de Il coraggio della Pace e sindacalista Fisac Cgil. Frequenta l’università della terza età ed è accompagnatore di viaggi turistici. VILLA LAURA (1996) – Docente di lettere. Impegnata nel volontariato, si occupa di progetti di accoglienza e alfabetizzazione per persone straniere. Centro Lecco.