Ambientalmente si prepara a crescere e guarda oltre Lecco

La lista ambientalista organizza il dopo elezioni

Lo sguardo oltre Lecco. “Lavoriamo in rete con il territorio”

LECCO – “Il risultato di queste elezioni restituisce una lettura chiara: la città ha bisogno di visione, di sapere quale direzione prendere nel futuro”. E’ il commento che giunge da AmbientalMente Lecco, la lista civica che ha tinto di ‘green’ la coalizione di centrosinistra vincitrice alla recenti elezioni.

Ambientalmente “ha messo al centro una visione chiara – spiegano – che riguarda la sostenibilità e l’ambiente, proponendo che in questo percorso non rimanga indietro nessuno e con l’obiettivo di fare sì che questa sfida sia anche in grado di generare lavoro e opportunità per i lecchesi”.

“Questa scommessa è una scommessa decisiva non solo per Lecco – dichiara Alessio Dossi, coordinatore di AmbientalMente – ma per tutto un territorio. È per questo che immaginiamo nelle prossime settimane di aprire un confronto interno al nostro gruppo civico con l’idea di proporre una sua crescita anche in chiave territoriale e, oltre al ruolo di consigliere comunale per cui sono stato eletto, con tutto il gruppo abbiamo ragionato che io mi incaricassi anche di questo sviluppo interno ed esterno. Una sfida personale che mi motiva moltissimo e che non vedo l’ora di cominciare insieme a tutta la civica. Riteniamo, anzi, che questa sia un’occasione per il territorio tutto e che ci siano molte persone, oltre che molti amministratori, che già stanno operando con queste stesse sensibilità e sarebbe opportuno lavorare in rete per impattare ancora meglio nella nostra Provincia”.

Nelle prossime settimane AmbientalMente procederà anche a una redistribuzione interna dei ruoli e delle responsabilità, stabilendo quindi proprio coordinamento e un direttivo, oltre che le proprie ramificazioni sul territorio.

La giunta comunale

Inoltre, il coordinatore di AmbientalMente Alessio Dossi e il direttivo proporranno per la squadra che amministrerà Lecco, nel dialogo con il sindaco Mauro Gattinoni, “una figura che abbia competenze trasversali, in grado di interpretare e attuare la visione di una Lecco sostenibile a 360 gradi” spiegano.

La proposta per il nuovo assessore all’Ambiente, presa in condivisione con il gruppo, è stata avanzata da quel che si apprende ed ora si attende la decisione del sindaco.

“Il gruppo civico di AmbientalMente resta poi aperto alla partecipazione di quei cittadini, imprenditori e parti sociali che ritengono che una crescita sostenibile di Lecco e del territorio sia l’unica, necessaria, direzione verso la quale guardare anticipando il futuro invece che subendolo”.