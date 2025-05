Analisi del contesto demografico di Valmadrera, in tanti alla serata del PD

Evento organizzato nei giorni scorsi dal circolo PD di Valmadrera, Malgrate e Civate

VALMADRERA – Ottima partecipazione all’incontro “Valmadrera in cammino – Il percorso demografico della città”, organizzato nei giorni scorsi dal circolo PD di Valmadrera, Malgrate e Civate.

Flavio Passerini, membro del Direttivo di Circolo, ha illustrato quanto la città, dopo alcuni anni di crescita, che nel 2013 ha portato la città a toccare gli 11.799 individui, ha visto una continua diminuzione dei suoi abitanti fino al 2022 quando i suoi abitanti sono scesi di 635 unità, fino a toccare il valore di 11.164.

Dati molto interessanti riguardano anche l’indice di natalità che, nel 2024, risulta essere approssimativamente la metà del tasso dei decessi e negli ultimi dieci anni è sempre stato molto al disotto di quello di mortalità. Se guardiamo, poi, la capacità di attrazione della città negli ultimi venti anni, si scopre che dal 2014 al 2022 vi è stata una emorragia di cittadini, che hanno lascito Valmadrera, con una ripresa negli ultimi due anni.

Rispetto l’immigrazione straniera, inoltre, malgrado percentualmente gli stranieri negli ultimi dieci anni siano sempre circa il dieci percento, il loro numero è diminuito costantemente. Interessante anche l’analisi delle nazionalità maggiormente presenti in città. A fronte di una stabilità del numero di che proviene da Senegal, Marocco e Albania, si nota che alcuni gruppi nazionali arrivano o partono in modo praticamente simultaneo, inducendo a pensare che siano persone organizzate che vanno a coprire bisogni particolari della città.

Ultimi punti toccati sono stati la costante diminuzione dei cognomi più tradizionali e le modifiche relative ai nuclei familiari. In particolare si nota come le famiglie valmadreresi siano cresciute moltissimo per i nuclei monoparentali o le coppie, mentre le famiglie di 3 o più persone sono costantemente diminuite negli ultimi 10 anni.

Dopo l’esposizione di dati e grafici molti e molto serrati sono stati i ragionamenti che i presenti, partendo dai sindaci, hanno condiviso. “Secondo il nostro circolo – afferma il segretario Eugenio Carnazza – è importante capire dove stiamo andando per modulare le scelte politiche e adeguare i servizi alla popolazione”. “Importante decidere, inoltre – come affermato anche da Virginio Brivio nel suo intervento – pensare politiche edilizie, di modulazione degli orari delle scuole e dei servizi pubblici, che facilitino le giovani coppie ad arrivare nella nostra città”.

Alla serata hanno partecipato il Sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, quello di Civate, Angelo Isella, l’Assessore valmadrerese Marcello Butti, il Segretario Provinciale del Partito Democratico, Manuel Tropenscovino e numerosi esponenti della politica dei comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Galbiate. Questa iniziativa è da considerarsi una delle molte attività che il Partito Democratico sta mettendo in atto per riuscire a essere sempre più presente sul nostro territorio. Da ricordare, infatti, la “Voce Democratica”, distribuito in quattromila abitazioni del territorio e reperibile tra i documenti presenti sul sito www.pdvalmadrera.it, la sede aperta la mattina di sabato 24 maggio e l’intenzione, del Segretario Carnazza, di realizzare in autunno un incontro su Europa e opportunità per le nostre comunità e le nostre imprese.