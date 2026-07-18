Autonomia differenziata, Mauro Piazza: “Dal Senato un passo avanti importante”

“L’autonomia differenziata è coerente con i principi della Costituzione”, afferma il sottosegretario regionale, respingendo le critiche alla riforma

Per il sottosegretario regionale una maggiore responsabilizzazione dei territori può tradursi in servizi più efficaci per i cittadini

LECCO – Il primo via libera del Senato alle pre-intese sull’autonomia differenziata viene accolto con soddisfazione dalla Regione Lombardia. Dopo l’approvazione delle risoluzioni relative agli accordi preliminari tra il Governo e le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, interviene sull’esito del voto di Palazzo Madama.

“Il via libera del Senato alle pre-intese sull’autonomia differenziata rappresenta un passo avanti importante per un percorso che la Lombardia sostiene da anni con convinzione”, afferma Piazza.

Il sottosegretario conferma quindi l’impegno della Regione a proseguire nel percorso della riforma. “Esprimo soddisfazione e confermo l’impegno della nostra Regione a proseguire questo percorso, come abbiamo fatto fin dalle prime fasi della riforma. Le critiche rivolte al progetto sono spesso il frutto di analisi sommarie e pregiudizi politici. L’autonomia differenziata è coerente con i principi della Costituzione, non divide il Paese ma, al contrario, può contribuire allo sviluppo di una Repubblica più solida, efficiente e capace di valorizzare i territori”.

Piazza ha quindi ringraziato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, “per la determinazione e la costanza con cui ha seguito questo importante percorso di riforma, contribuendo in modo concreto al raggiungimento di questo significativo risultato”.

“La Lombardia – conclude Piazza – continuerà a sostenere con determinazione questo percorso, nella convinzione che una maggiore responsabilizzazione dei territori possa tradursi in servizi più efficaci e in una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini“.