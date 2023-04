Autonomia. Fontana e Piazza: “Ottime notizie dal Senato, l’iter procede”

Presidente di Regione Lombardia e sottosegretario all’Autonomia mostrano soddisfazione per il ddl

Fontana: “Più vicina per le Regioni la possibilità di amministrare le risorse destinate ai loro territori”. Piazza: “Pronti a collaborare per rendere autonomia concreta”

LECCO/MILANO – “Ottima notizia dalla Presidenza del Senato che ha dato parere favorevole al Ddl sull’Autonomia differenziata, consentendo il passaggio successivo in Prima Commissione. Il percorso procede senza intoppi”.

Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, commenta la decisione comunicata dalla Presidenza di Palazzo Madama sul Ddl Autonomia differenziata, che consentirebbe allo Stato di riconoscere alle Regioni competenza esclusiva su determinate materie prima concorrenti. “Finalmente il traguardo che consentirà alle Regioni di assumere la responsabilità di amministrare le risorse destinate ai loro territori – ha aggiunto Fontana – è sempre più vicino. Noi siamo pronti”.

Sull’annuncio giunto si è espresso anche Mauro Piazza, sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, mostratosi incline al ddl sull’Autonomia differenziata: “L’ormai prossimo approdo in commissione Affari costituzionali del Senato del ddl sull’Autonomia è un’altra buona notizia dopo il via libera ricevuto, sempre a Palazzo Madama, dalla commissione Bilancio. L’iter sta andando avanti, così come avevamo stabilito. Come Regione Lombardia stiamo seguendo ogni passaggio, pronti a fornire tutta la collaborazione possibile per raggiungere l’obiettivo di rendere concreta l’autonomia differenziata nel nostro Paese“.

Il consigliere ha rilevato che il ddl “non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come espresso dalla legislazione vigente”. Questo pronunciamento, come ha spiegato il ministro per Autonomia e gli Affari regionali Roberto Calderoli, “permette l’approdo del provvedimento in prima commissione al Senato”.