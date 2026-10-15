Autonomia, il Cdm approva le intese per la Lombardia: ora decide il Parlamento

Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria

Fontana: “Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”

LECCO – Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che contiene le intese definitive per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Un passaggio importante nel percorso di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che apre ora la strada all’esame parlamentare.

Il provvedimento riguarda alcune materie considerate strategiche per il funzionamento e lo sviluppo delle amministrazioni regionali. Tra gli ambiti interessati figurano la Protezione civile, le professioni di rilievo regionale, la previdenza complementare e il coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

La decisione del Governo è stata accolta con soddisfazione dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha sottolineato il ruolo delle Camere nella fase successiva dell’iter legislativo. “Siamo soddisfatti per questo passaggio. Ora la parola passa finalmente al Parlamento, che dovrà ultimare l’iter legislativo, come previsto, entro la fine della legislatura”, ha dichiarato il governatore.

Fontana ha inoltre precisato che l’approvazione delle intese non rappresenta un traguardo definitivo, ma una tappa di un percorso più ampio. “Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Proseguiremo il confronto anche con il prossimo Governo nazionale per estendere l’autonomia anche alle altre materie previste dalla nostra Costituzione”, ha aggiunto.

Sulla stessa linea il sottosegretario regionale con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, che ha richiamato il lavoro svolto per definire un accordo in grado di rispondere alle esigenze del territorio lombardo.

“Abbiamo lavorato per costruire un’intesa solida, orientata a dare risposte efficaci alla comunità lombarda. L’autonomia, gestita con responsabilità e trasparenza, si traduce in maggiore vicinanza ai bisogni reali delle persone”, ha commentato Piazza.

Il sottosegretario ha infine ribadito che la valutazione concreta della riforma passerà anche dai risultati successivi all’approvazione parlamentare. “Dopo il definitivo via libera delle Camere, siamo pronti a dimostrare sul campo la qualità e l’impatto positivo di questa riforma”, ha concluso.

L’approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri segna dunque un nuovo passaggio nel percorso dell’autonomia differenziata. Il prossimo appuntamento decisivo sarà in Parlamento, chiamato a completare l’iter legislativo entro la fine della legislatura, mentre la Regione Lombardia punta a proseguire il confronto con il futuro Governo per ampliare ulteriormente le competenze riconosciute.