Autonomia Lombardia, flash mob della Lega davanti al Pirellone

La Lega ha celebrato l’ottavo anniversario del referendum per l’autonomia della Lombardia con un flash mob

Mauro Piazza: “La Lega non molla. Più autonomia per sanità, risorse e agricoltura lombarda”

MILANO – Otto anni dopo il referendum per l’autonomia della Lombardia, la Lega ha celebrato l’anniversario con un flash mob davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale: un grande bandierone di 150 metri quadrati con i simboli della Lombardia e la scritta “Autonomia e Identità” ha campeggiato sulla piazza.

“Otto anni fa – ricorda il Consigliere regionale della Lega Mauro Piazza – oltre il 95% dei lombardi votò ‘Sì’ chiedendo più libertà per la nostra Regione. Quel mandato popolare resta vivo e oggi va completato passo dopo passo con l’attuazione piena della legge sull’autonomia, che consentirà alla Lombardia di gestire direttamente risorse e competenze ad esempio su sanità, protezione civile e ambiente.”

“Tra mille difficoltà – prosegue – la Lega non molla la sua battaglia federalista: autonomia nella sanità significa poter pagare di più medici e infermieri e abbattere le liste d’attesa. Autonomia significa anche stoppare il neocentralismo di Bruxelles, che con la nuova Politica di Coesione vuole togliere 4 miliardi di euro alle imprese lombarde e con la nuova PAC penalizza i nostri agricoltori.”

Piazza ha poi ricordato il ruolo strategico della regione nel panorama nazionale: “La Lombardia è la locomotiva d’Italia e merita meno vincoli, più rispetto e la libertà di decidere nell’interesse dei propri cittadini. Dopo otto anni, la nostra battaglia per l’autonomia va avanti con la stessa determinazione e ci aspettiamo che a Roma nessuno si metta più di traverso rispetto a una riforma contenuta nel programma di governo, ma soprattutto a un sacro diritto dei lombardi previsto dalla Costituzione.”