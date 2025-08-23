Azione Lecco a fianco dell’Ucraina: “Un Paese che lotta per la democrazia”

Il messaggio di vicinanza nella Giornata d’Indipendenza dell’Ucraina

“In questo giorno simbolico, ribadiamo il nostro impegno per una pace giusta e duratura”

LECCO – In occasione della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina, Azione Lecco esprime la propria vicinanza e il proprio sostegno convinto al popolo ucraino, che da oltre due anni resiste con coraggio e dignità all’aggressione militare della Federazione Russa.

Il 24 agosto 1991 l’Ucraina è diventata uno stato indipendente, con l’adozione da parte del Parlamento ucraino della Dichiarazione di Indipendenza dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. La Dichiarazione di Indipendenza è stata confermata dal referendum del 1 dicembre 1991.

“Oggi, a distanza di 34 anni e con la guerra in corso, la lotta dell’Ucraina non è soltanto una difesa della propria sovranità e integrità territoriale, ma è anche una difesa dei valori fondanti della convivenza europea: la democrazia, lo stato di diritto, la libertà dei popoli e dei singoli individui. Valori che l’Ucraina ha scelto di abbracciare con determinazione, pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane, distruzione e sofferenza. In questa giornata simbolica, vogliamo ribadire il nostro impegno per una pace giusta e duratura, che non equivalga alla resa di chi è stato invaso, ma che garantisca il diritto dell’Ucraina a scegliere il proprio futuro, libero da occupazioni e imposizioni”, questo il pensiero di Azione Lecco.

“Rivolgiamo anche un pensiero riconoscente alle cittadine e ai cittadini ucraini che, costretti a fuggire dalla guerra, hanno trovato rifugio nel nostro Paese e in tutta Europa – continua il Direttivo provinciale -. Con il loro lavoro, la loro cultura e la loro testimonianza quotidiana di resilienza, arricchiscono il nostro tessuto sociale e ci ricordano, ogni giorno, il valore della solidarietà e della libertà” scrive Marco Belladitta, iscritto di Azione che ha moderato un webinar organizzato da Azione Lombardia e Azione Piemonte dal titolo “Voci dall’Ucraina”. L’Ucraina non è sola. La sua resistenza è anche la nostra”.