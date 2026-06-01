Ballottaggio a Lecco. Giovanni Colombo non si schiera: “Nessun accordo con le due coalizioni”

Il candidato di Patto per il Nord interviene dopo il primo turno e chiarisce la propria posizione in vista della sfida tra Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli

Il movimento assicura che continuerà a seguire da vicino la vita amministrativa cittadina anche dopo il voto del 7 e 8 giugno

LECCO – Nessun apparentamento e nessuna indicazione di voto in vista del ballottaggio che il 7 e 8 giugno vedrà sfidarsi Mauro Gattinoni e Filippo Boscagli. È la posizione espressa da Giovanni Colombo, candidato sindaco di Patto per il Nord escluso dal secondo turno dopo l’esito delle elezioni amministrative.

A pochi giorni dal ballottaggio, Colombo rivendica la validità del progetto politico presentato agli elettori durante la campagna elettorale, pur prendendo atto dell’esito del primo turno che lo ha escluso dalla sfida finale per Palazzo Bovara.

“Il responso delle urne non ci ha premiato nei numeri come speravamo, ma questo non scalfisce in alcun modo la validità, la serietà e l’urgenza del nostro progetto politico per la città”, afferma Colombo, che ha voluto ringraziare gli elettori che hanno sostenuto la sua candidatura.

Guardando al secondo turno, Colombo esclude accordi con le coalizioni rimaste in corsa. “La nostra linea rimane netta, coerente e trasparente: non baratteremo i nostri voti con incarichi o poltrone, non esprimeremo alcun sostegno a scatola chiusa, né stringeremo accordi di palazzo con nessuna delle due coalizioni in campo”, dichiara.

Il candidato di Patto per il Nord sottolinea inoltre di non considerare i propri elettori “un pacchetto di voti da spostare a piacimento”, lasciando quindi piena libertà di scelta in vista del ballottaggio. “Li invitiamo a soppesare con la massima serietà i programmi dei due schieramenti, per individuare autonomamente quale delle due proposte risulti più qualificante per realizzare quella Lecco che tutti noi vorremmo vedere”, aggiunge.

Pur escludendo apparentamenti formali, Colombo assicura che il proprio movimento continuerà a seguire da vicino la vita amministrativa cittadina. “Il nostro non è e non sarà in alcun modo un disimpegno. Saremo protagonisti e osservatori vigili di ciò che accadrà a Lecco nei prossimi anni”, afferma, ribadendo la volontà di offrire un contributo “critico, rigoroso ma profondamente costruttivo” orientato al bene della comunità.

Nella parte finale del suo intervento, Colombo richiama il programma presentato durante la campagna elettorale e apre al confronto sui contenuti. “Pur mantenendo la nostra totale autonomia, guarderemo con estrema attenzione e con favore a chi, tra i due schieramenti, dimostrerà l’intelligenza politica e la lungimiranza di cogliere e fare propri gli elementi qualificanti delle nostre proposte“, conclude, sottolineando come la priorità resti sempre Lecco.