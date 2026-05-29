Ballottaggio a Lecco. Il Comune apre gli sportelli straordinari per le tessere elettorali

Si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno per l’elezione del sindaco: pubblicati orari, sedi e indicazioni per gli elettori
Attivi i servizi per nuove tessere, voto domiciliare, elettori con disabilità e raccolta delle disponibilità per gli scrutatori
LECCO – In vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Lecco, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno, il Comune ha pubblicato tutte le informazioni utili per i cittadini relative al voto, alle tessere elettorali e ai servizi dedicati agli elettori.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.