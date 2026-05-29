Ballottaggio a Lecco. Il Comune apre gli sportelli straordinari per le tessere elettorali

I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Da mercoledì 3 giugno riprenderanno inoltre le aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale per il rilascio delle nuove tessere elettorali. Gli sportelli saranno dedicati ai cittadini che hanno esaurito gli spazi disponibili, smarrito la tessera o cambiato residenza, oltre ai nuovi residenti e ai neo maggiorenni.

Il Comune ricorda inoltre che da martedì 27 maggio a lunedì 1 giugno sarà possibile consegnare in portineria le tessere elettorali esaurite, così da poter ritirare successivamente quelle nuove agli sportelli dedicati.

Le aperture straordinarie sono previste mercoledì 3 e giovedì 4 giugno dalle 17 alle 19 allo sportello 13 del Comune, mentre venerdì 5 e sabato 6 giugno gli uffici saranno aperti dalle 9 alle 18 sotto il portico centrale del municipio. Durante le operazioni di voto il servizio resterà attivo per tutta la durata delle votazioni.

Per poter votare sarà necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e con la tessera elettorale.

Il Comune ricorda inoltre che, a causa dell’indisponibilità della scuola “De Amicis” di via Amendola, le sezioni elettorali 8, 9, 10, 11 e 13 saranno temporaneamente trasferite al liceo “Manzoni” di via Ghislanzoni 7, come già avvenuto nel 2025 e in occasione del referendum del marzo scorso.

Previste anche misure dedicate agli elettori con disabilità motorie. I cittadini non deambulanti potranno infatti votare in una delle sezioni prive di barriere architettoniche presenti sul territorio comunale, previa presentazione via mail della documentazione richiesta.

Resta inoltre attiva la possibilità di richiedere il voto a domicilio per gli elettori affetti da gravi infermità o dipendenti da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.

Il Comune ha infine aperto la raccolta delle disponibilità per gli scrutatori elettorali in vista del ballottaggio. Gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità entro le ore 12 di giovedì 4 giugno inviando una mail all’Ufficio elettorale comunale.