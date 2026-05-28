Ballottaggio, Boscagli e Piazza tendono la mano a Orizzonte per Lecco

Il candidato sindaco e vice: “Confronto su contenuti condivisi”

LECCO – Filippo Boscagli e Carlo Piazza, in qualità di candidato Sindaco e Vice della coalizione di centrodestra, accolgono positivamente il comunicato diffuso da Orizzonte per Lecco e il percorso di confronto avviato in vista del ballottaggio che può scaturire in una proposta di apparentamento.

“In questi sei anni, prima con Appello per Lecco e poi con Orizzonte per Lecco, si è costruito un percorso comune fatto di battaglie condivise, di confronto serio e di un modo simile di intendere l’impegno politico e amministrativo – ricordano Boscagli e Piazza – Un lavoro portato avanti sempre mettendo al centro Lecco, con attenzione concreta ai problemi della città e lontano dalle logiche dei personalismi e dei giochi di potere”.

“Per questo il dialogo avviato in queste ore nasce attorno a contenuti chiari, programmi concreti e comuni maturati durante anni di opposizione svolta insieme nell’interesse della città”.

“Agli elettori di Orizzonte per Lecco vogliamo dire con chiarezza che le priorità indicate nel loro programma già trovano spazio e pieno impegno nella nostra proposta amministrativa. Dalla revisione del Piano Urbano del Traffico con l’apertura a tempo pieno del Ponte Vecchio in uscita e il ripristino delle tre corsie sul Ponte Nuovo, lo stop al progetto dell’Hub del Bus in via Balicco, fino a una nuova politica della sosta che riporti attenzione ai residenti e ai lavoratori del centro cittadino. Così come condividiamo la necessità di rilanciare davvero il centro sportivo del Bione, riprendendo il progetto Acinque e superando l’impostazione voluta dalla giunta Gattinoni”.

C’è inoltre una visione comune sul recupero di immobili strategici come Palazzo Bovara e l’ex Politecnico, “dove è da riprendere il progetto di sviluppo del nuovo Municipio in tale sede. Condividiamo la necessità di bloccare rafforzare il contrasto all’abbandono dei rifiuti con controlli più efficaci e sulla volontà di costruire una città più vicina alle famiglie, attraverso una revisione delle tariffe comunali basata sulla reale situazione economica dei nuclei familiari e con maggiori sostegni educativi e sociali”.

“Per queste ragioni – concludono il candidato sindaco e Piazza – chiediamo a Orizzonte per Lecco di sostenere chi in questa campagna vuole prima di tutto affermare una visione amministrativa e concreta di città. Una proposta amministrativa fondata sulla partecipazione, sulla trasparenza, sul buon senso e sulla volontà di restituire a Lecco il ruolo che merita”.