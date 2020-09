Ballottaggio. Ciresa a Gattinoni: “Basta confronti, noi siamo per i fatti e non per le parole”

Il candidato del centrodestra respinge al mittente la proposta di un confronto a due

“Ne abbiamo già fatti troppi, le nostre idee sono sotto gli occhi di tutti”

LECCO – Il confronto a due non ci sarà: Peppino Ciresa ha declinato l’invito di Mauro Gattinoni ad ‘faccia a faccia’ elettorale prima del voto del ballottaggio per decretare il prossimo sindaco di Lecco.

Per il candidato del centrodestra sono abbastanza i confronti fatti durante nella prima parte della campagna elettorale culminata con il primo turno di votazioni.

“Non abbiamo tempo per assecondare la vanità di Gattinoni sul palcoscenico. Stiamo lavorando per rimettere in piedi la città che i suoi compagni di partito hanno distrutto – dice Ciresa – Il nostro programma è chiaro e lo abbiamo illustrato a tutti, raccogliendo i suggerimenti dei cittadini. Le nostre idee per Lecco sono sotto gli occhi di tutti, così come è sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado della nostra città dopo dieci anni di amministrazione della coalizione di Gattinoni, basta fare due passi per il lungolago dissestato o tra le rovine della piscina comunale”.

“La mia storia, più di qualsiasi confronto, testimonia la mia capacità e la mia energia per rendere migliori le cose. Non mi servono ripetitive passerelle per confronti, ne abbiamo già fatti tredici di cui due da soli nelle ultime settimane. Quello che possiamo fare oggi – conclude il candidato del centrodestra – non è annoiare i cittadini con parole, ma dare loro l’opportunità di cambiare il destino di Lecco con il voto. Siamo per i fatti, non per le parole!”