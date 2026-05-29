Ballottaggio Lecco: ipotesi apparentamento di Orizzonte per Lecco. Ecco come cambierebbe la maggioranza

I 1.084 voti ottenuti al primo turno rendono Orizzonte per Lecco un interlocutore strategico nella corsa al ballottaggio del 7 e 8 giugno sia per Gattinoni che per Boscagli

Il termine per siglare un eventuale apparentamento è domenica 31 maggio

LECCO – Un eventuale apparentamento tra la civica Orizzonte per Lecco e il centrodestra di Filippo Boscagli o il centrosinistra del sindaco uscente Mauro Gattinoni potrebbe modificare gli equilibri (e i programmi) della futura maggioranza consiliare in caso di vittoria al ballottaggio.

Sono giorni concitati all’interno delle due coalizioni chiamate a sfidarsi il prossimo 7-8 giugno per la guida della città. Osservata speciale la civica Orizzonte per Lecco, nata a sostegno di Mauro Fumagalli, candidato sindaco sconfitto al primo turno. 1.084 i voti ottenuti dalla civica che ieri, tramite una nota stampa, ha aperto all’ipotesi di apparentamento in vista del ballottaggio.

Ma cos’è l’apparentamento? Si tratta di un accordo istituzionale e vincolante formalizzato tra il primo e il secondo turno elettorale, diverso dal semplice endorsement che consiste invece in un semplice appoggio politico. In altre parole, se Orizzonte per Lecco formalizzasse un apparentamento con uno dei due sfidanti al ballottaggio e l’esito fosse vincente, entrerebbe a fare parte della maggioranza che siederà a Palazzo Bovara. Vediamo come.

Applicando il metodo D’Hont (un sistema matematico di ripartizione proporzionale utilizzato per assegnare i seggi nelle elezioni), se OpL si apparentasse con il centrodestra e vincesse le elezioni, oltre a Fumagalli entrerebbe in maggioranza anche il secondo consigliere più votato della lista (cioè Giovanni Tagliaferri) mentre FdI e la civica Boscagli sindaco perderebbero un seggio a testa (fuori Emilio Minuzzo e Massimo Gironi). In caso di apparentamento e vittoria con il centrosinistra invece sarebbero il Partito Democratico e la civica Ambientalmente a perdere un rappresentante a testa in Aula (nello specifico Michele Parolari e Paolo Galli) per fare spazio a Fumagalli e Tagliaferri nella nuova maggioranza.

C’è tempo fino a domenica 31 maggio per concludere un eventuale accordo ma la trattativa ovviamente non dipende non solo dai posti in aula ma anche e soprattutto dai temi sul tavolo della contrattazione (es Bione, sede del Comune, solo per citarne due) sui quali bisognerà vedere quanto Gattinoni e/o Boscagli saranno disposti a scendere a patti.

Senza considerare che, la sola civica Orizzonte per Lecco, nel primo turno, ha raccolto complessivamente il 4,97% dei consensi (5.19% il candidato sindaco) e, nel caso di un apparentamento di Gattinoni, pur ipotizzando che OpL torni a vorare compatto a suo favore, comunque non saranno voti sufficienti per colmare la distanza con l’avversario ‘accumulata’ nel primo turno. Questo, ovviamente, purchè a sua volta il centrodestra ottenga il risulltato elettorale del primo turno.

La composizione del consiglio comunale in caso di apparentamento OpL/centrodestra vincente

— MAGGIORANZA —

(20 seggi totali più il Sindaco)

Fratelli d’Italia (7 seggi)

Paolo Fiocchi

Marco Caterisano

Loredana Colella

Gianluca Bezzi

Alessandra Rota

Maria Cristina Giovanna Scalia

Simone Brigatti

Lista Civica Boscagli Sindaco (5 seggi)

Lorella Cesana

Greta Gianola

Angela Fortino

Fabrizio Bianchi

Tommaso Balossi

Lega (4 seggi)

Carlo Piazza

Cinzia Bettega

Laura Corti

Federica Brambilla

Forza Italia (2 seggi)

Giovambattista Caravia

Virginia Tentori

Orizzonte per Lecco (2 seggi)

Mauro Fumagalli

Giovanni Tagliaferri

— MINORANZA —

(12 seggi totali)

Mauro Gattinoni

Partito Democratico (6 seggi)

Maria Sacchi

Simona Piazza

Pietro Regazzoni

Stefano Valsecchi

Elena Lo Monte

Fausto Crimella

Fattore Lecco (2 seggi)

Gerolamo Fazzini

Veronica Rosa

Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggi)

Emanuele Manzoni

Ambientalmente Lecco (1 seggi)

Renata Zuffi

La composizione del consiglio comunale in caso di apparentamento OpL/centrosinistra vincente

— MAGGIORANZA —

(20 seggi totali più il Sindaco)

Partito Democratico (10 seggi)

Maria Sacchi

Simona Piazza

Pietro Regazzoni

Stefano Valsecchi

Elena Lo Monte

Fausto Crimella

Salvatore Rizzolino

Roberto Pietrobelli

Sara Ferrari

Carmilla Vimercati

Fattore Lecco (4 seggi)

Gerolamo Fazzini

Veronica Rosa

Stefania Valsecchi

Giovanni Cattaneo

Alleanza Verdi e Sinistra (3 seggi)

Emanuele Manzoni

Laura Villa

Cassandra Montanelli

Ambientalmente Lecco (1 seggi)

Renata Zuffi

Orizzonte per Lecco (2 seggi)

Mauro Fumagalli

Giovanni Tagliaferri

— MINORANZA —

(12 seggi totali)

Filippo Boscagli

Fratelli d’Italia (4 seggi)

Paolo Fiocchi

Marco Caterisano

Loredana Colella

Gianluca Bezzi

Lista Civica Boscagli Sindaco (3 seggi)

Lorella Cesana

Greta Gianola

Angela Fortino

Lega (2 seggi)

Carlo Piazza

Cinzia Bettega

Forza Italia (1 seggio)