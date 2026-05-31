Ballottaggio, torna l’“Onda gialla”: “Non fermiamoci ora, votate Boscagli sindaco”

Circa 200 sostenitori hanno animato il centro cittadino tra volantini, palloncini e incontri con i lecchesi

“Un segnale della volontà di cambiamento già emersa al primo turno”

LECCO – È tornata anche ieri mattina l’“Onda gialla”, l’iniziativa promossa dai sostenitori del candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli. A renderlo noto è lo stesso comitato elettorale, che parla di una presenza diffusa nel centro cittadino attraverso la distribuzione di palloncini e volantini dedicati ai principali punti del programma elettorale.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, circa 200 persone hanno preso parte all’iniziativa. Il corteo è partito intorno alle 10.30 dalla sede elettorale di via Cattaneo per poi dividersi in due gruppi che hanno attraversato vie e piazze del centro, il lungolago e l’area del mercato della Piccola.

Dal comitato sottolineano inoltre la partecipazione di numerose famiglie che hanno indossato le magliette gialle con lo slogan “Vota Boscagli sindaco”. Prima della partenza del corteo, lo stesso Boscagli aveva incontrato ambulanti e clienti del mercato, proseguendo così gli appuntamenti sul territorio della campagna elettorale.

L’“Onda gialla”, spiegano i promotori, è ormai diventata un appuntamento ricorrente dei sabati elettorali e rappresenta un’occasione per confrontarsi con i cittadini sulle proposte del candidato e sulle aspettative della città.

“Non fermiamoci ora. Torna a votare Boscagli sindaco” è il messaggio che il comitato elettorale indica come parola d’ordine dell’ultima settimana di campagna in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Secondo gli organizzatori, l’ampia partecipazione all’iniziativa rappresenta un segnale concreto del sostegno raccolto attorno alla candidatura di Filippo Boscagli.