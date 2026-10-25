Bande e cori, Zamperini: “Nuovo bando regionale da 900mila euro per il 2026”

Il consigliere regionale Giacomo Zamperini annuncia la nuova edizione della misura

Le risorse sono suddivise in 700mila euro per le attività e 200mila per gli investimenti

LECCO – Regione Lombardia rinnova il sostegno a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk con un nuovo bando da 900.000 euro per il 2026. La misura, attuativa della legge regionale n. 5/2025, punta a sostenere le attività delle associazioni e gli investimenti necessari per proseguire il loro lavoro sul territorio. Nella prima edizione, nel Lecchese erano state finanziate 10 realtà, per un contributo complessivo di 59.949 euro.

A presentare la nuova opportunità è Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione speciale Montagna di Regione Lombardia, che sottolinea il valore culturale e sociale delle associazioni musicali.

“Ringrazio l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, per aver dato continuità a questa misura e per aver confermato l’attenzione di Regione Lombardia verso un patrimonio che appartiene a tutte le nostre comunità”, dichiara Zamperini. “Dietro una banda, un coro o un gruppo folk ci sono volontari, musicisti, maestri e famiglie che dedicano tempo ed energie per tramandare tradizioni, avvicinare i giovani alla musica e mantenere vivi i legami tra le generazioni. Sostenere queste realtà significa investire nella cultura, nell’identità dei territori e nella vitalità delle nostre comunità”.

Il finanziamento complessivo è suddiviso in due linee. La Linea A, con una dotazione di 700.000 euro, è destinata al sostegno delle attività, mentre la Linea B, che dispone di 200.000 euro, finanzia gli investimenti.

Per la Linea A sono previsti contributi di 2.000, 2.500 o 3.000 euro, determinati in base alle spese sostenute nel 2025. A questi importi possono aggiungersi due maggiorazioni cumulabili da 500 euro ciascuna: una per le associazioni che hanno organizzato iniziative nell’ambito della Settimana regionale della musica lombarda e una per quelle con sede in un Comune appartenente a una Comunità Montana oppure con una popolazione fino a 5.000 abitanti.

La Linea B è invece rivolta agli investimenti. Tra le spese ammissibili rientrano l’acquisto di strumenti musicali e attrezzature, gli interventi sugli spazi utilizzati per le prove e il recupero o restauro di materiali storici, come strumenti d’epoca, spartiti e documenti d’archivio. Il contributo può raggiungere i 5.000 euro, coprendo fino al 50% del costo del progetto, che deve avere un valore minimo di 1.000 euro.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 20 novembre alle ore 16 del 3 dicembre 2026, attraverso il portale regionale Bandi e Servizi. La procedura è a sportello: le richieste saranno finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna linea. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda, scegliendo la linea più adatta alle proprie esigenze.

In vista dell’apertura del bando, Zamperini invita gli enti locali e le associazioni a informarsi sulle condizioni di accesso e a predisporre la documentazione necessaria. “Invito i sindaci, gli amministratori locali e le associazioni del territorio a diffondere questa opportunità e a verificare per tempo i requisiti e la documentazione necessari. Vogliamo che queste risorse possano raggiungere le associazioni del territorio e contribuire a mantenere viva la ricchezza musicale e popolare della nostra Lombardia”, conclude il consigliere regionale.

BANDO A SOSTEGNO DI BANDE MUSICALI, FANFARE, CORI E GRUPPI FOLK DELLA LOMBARDIA