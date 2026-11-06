Barriere architettoniche a Merate, Prospettive: “Criticità ancora irrisolte dopo due anni”

Interrogazione del gruppo di minoranza Prospettive per Merate sul Peba

Nel mirino, in particolar modo, la sala civica e l’auditorium

MERATE – Barriere architettoniche ancora presenti negli edifici pubblici comunali, con particolare riferimento all’Auditorium e alla sala civica. A sollevare nuovamente la questione è il gruppo consiliare Prospettive per Merate, che ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla Giunta per chiedere conto dello stato di attuazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), approvato nel settembre 2024.

Nel mirino della minoranza ci sono in particolare le condizioni di accessibilità di due spazi molto utilizzati per incontri pubblici, manifestazioni culturali e iniziative associative. Secondo quanto emerso durante la riunione della Consulta comunale del settore scolastico e culturale del 28 ottobre, infatti, in entrambe le strutture permarrebbero diverse criticità, che riguarderebbero anche la fruibilità dei servizi igienici da parte delle persone con disabilità motoria.

Una situazione che il gruppo giudica particolarmente grave, soprattutto considerando la funzione pubblica e aggregativa degli spazi. All’Auditorium, in particolare, per consentire a una persona con difficoltà motorie di raggiungere il palcoscenico sarebbe necessario ricorrere a un montacarichi normalmente utilizzato per movimentare pianoforti e altre attrezzature. Una soluzione che, secondo i consiglieri di Prospettive, non può sostituire un sistema di accesso adeguato, sicuro e rispettoso della dignità delle persone. Nell’interrogazione viene chiesto anche di chiarire se il dispositivo sia effettivamente certificato e autorizzato per il trasporto di persone.

La questione assume una rilevanza particolare anche in vista dell’incontro pubblico dedicato ai temi della disabilità, in programma il prossimo 21 novembre proprio all’Auditorium, con la presenza del ministro per le Disabilità e di un atleta paralimpico.

Non si tratta peraltro di una segnalazione nuova. Già il 16 settembre 2025 Prospettive per Merate aveva presentato un’interrogazione sullo stato di attuazione del PEBA, chiedendo quali interventi fossero stati realizzati, quali risorse fossero state stanziate e quali opere fossero state messe in programma. Tra le criticità evidenziate c’era già l’impossibilità per le persone con disabilità motoria di accedere al palcoscenico dell’Auditorium.

A distanza di oltre un anno, secondo i consiglieri, la situazione non avrebbe ancora trovato una soluzione. Da qui la nuova iniziativa, che punta a ottenere un quadro aggiornato degli interventi effettivamente realizzati e di quelli ancora da programmare.

Nell’interrogazione, firmata da Paola Panzeri, Massimo Panzeri e Alfredo Casaletto, vengono chiesti chiarimenti sulle condizioni di accessibilità degli edifici comunali, sugli eventuali adeguamenti dei servizi igienici e sulle ragioni per cui le criticità dell’Auditorium e della Sala Civica non siano ancora state superate. La minoranza vuole inoltre conoscere le risorse economiche destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche nei bilanci 2025 e 2026 e quelle previste per il 2027, oltre alle tempistiche per la realizzazione degli interventi.

Tra le richieste anche l’individuazione di soluzioni provvisorie, ma sicure e dignitose, che consentano alle persone con disabilità di partecipare pienamente agli eventi pubblici, non soltanto come spettatori ma anche come relatori e protagonisti delle iniziative.

I consiglieri richiamano infine gli obiettivi dichiarati dall’Amministrazione con l’adesione al progetto Città Sane dell’Organizzazione mondiale della sanità e con il percorso Merate Città del Benessere 2035. Per Prospettive per Merate, infatti, la promozione del benessere e dell’inclusione deve necessariamente tradursi in interventi concreti, a partire dall’accessibilità degli spazi pubblici. “L’inclusione non può e non deve rimanere un principio astratto” è la posizione espressa dal gruppo, che chiede ora all’Amministrazione di fare il punto sul PEBA e sulle azioni necessarie per garantire a tutti i cittadini pari possibilità di fruizione degli edifici comunali.