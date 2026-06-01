Barzanò, il Partito Popolare del Nord entra in consiglio comunale con Lucas Casati

Un nuovo capitolo per la rappresentanza nordista nella Provincia di Lecco

BARZANO’ – In seguito alle dimissioni di Debora Piazza, rassegnate a seguito delle recenti polemiche che hanno interessato la cronaca locale e nazionale, il Consiglio Comunale di Barzanò si appresta a formalizzare la surroga che segna una svolta politica per l’intera provincia. Lucas Casati, primo tra i non eletti della lista “Ieri, Oggi, Domani Barzanò” nelle consultazioni del 2021, è pronto a fare il suo ingresso ufficiale in assise.

L’avvicendamento non rappresenta soltanto un cambio di nome, ma l’approdo nelle istituzioni del primo rappresentante istituzionale nella Provincia di Lecco del Partito Popolare del Nord, la formazione politica fondata dall’ex Ministro della Giustizia Roberto Castelli.

Casati, ricopre il ruolo di Responsabile federale e provinciale Lecco – Brianza, porta in dote l’esperienza di un movimento che si pone oggi come l’unico partito autenticamente nordista, capace di rappresentare i cittadini e i territori locali nella Provincia di Lecco. Il neo-consigliere ha commentato la nuova responsabilità che lo attende: “Il mio ingresso in Consiglio Comunale non è un semplice atto burocratico, ma l’inizio di una missione politica chiara e trasparente: dare voce alla nostra terra ed ai suoi abitanti con la dignità che meritano. Come esponente del Partito Popolare del Nord, sento il dovere di rappresentare l’unica forza politica che mette il settentrione e le sue istanze davanti a tutto. Lavorerò con serietà, coerenza ed eleganza istituzionale affinché i cittadini di Barzanò vedano tutelati i propri interessi da un partito che affonda le sue radici nella nostra storia. Con questa nomina, il Partito Popolare del Nord si attesta come l’unico presidio territoriale in grado di coniugare la difesa dell’identità locale con una proposta politica solida e coerente, pronta a rispondere alle sfide amministrative con l’impegno che il ruolo richiede”.