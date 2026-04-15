Barzio, Fabio Canepari si dimette dal Consiglio per candidarsi a Parlasco

Le dimissioni saranno ufficializzate nel Consiglio del 16 aprile con la surroga: al suo posto entra Giovanna Piloni

Il consigliere di minoranza lascia per evitare incompatibilità in vista del voto del 24 e 25 maggio

BARZIO – Fabio Canepari lascia il Consiglio comunale di Barzio per candidarsi alle prossime elezioni amministrative a Parlasco. Le dimissioni del consigliere di minoranza, attuale presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, saranno ufficializzate nel corso della seduta convocata per giovedì 16 aprile alle 17.30, quando l’assemblea sarà chiamata anche a procedere con la surroga.

La scelta è legata alla volontà di partecipare alle elezioni del 24 e 25 maggio evitando possibili situazioni di incompatibilità. In caso di elezione, infatti, Canepari dovrebbe comunque lasciare il ruolo di consigliere comunale a Barzio. Con questo passaggio, potrà presentarsi agli elettori di Parlasco come candidato, dopo essere stato in precedenza assessore esterno nello stesso Comune, incarico venuto meno a seguito della caduta della Giunta e del successivo commissariamento.

Il contesto politico è quello di un Comune, Parlasco, reduce dallo scioglimento del Consiglio e dalla nomina di un commissario prefettizio dopo le dimissioni del sindaco. In questo quadro si inserisce la candidatura di Canepari, che riporta al centro le dinamiche amministrative della Valsassina.

Al posto di Canepari, in Consiglio comunale a Barzio subentrerà Giovanna Piloni, prima dei non eletti. Piloni vanta un’esperienza amministrativa consolidata: in passato è stata assessore ai Servizi sociali nella giunta guidata da Giovanni Arrigoni Battaia, oggi capogruppo di opposizione con “Barzio nel Cuore”, e ha ricoperto per due mandati il ruolo di consigliere di minoranza tra il 2009 e il 2019.

La surroga sarà formalizzata durante la seduta consiliare, in un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase per Canepari, che guarda a un possibile impegno diretto nel Comune di Parlasco. In caso di elezione o di un eventuale incarico nella futura amministrazione, non è in discussione la sua permanenza alla guida della Comunità Montana, resa possibile da una norma transitoria che consente di mantenere il ruolo di rappresentante del Comune all’interno dell’ente sovracomunale.