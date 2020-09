Basket. Alessandro Ciceri capo allenatore della Starlight Valmadrera

Promosso il vice coach della Starlight, guiderà la squadra in Serie B

Alessandro Ciceri subentra ad Alberto Colombo.

VALMADRERA – Non ha impiegato molto il presidente Pino Scelfo a trovare il degno sostituto di Alberto Colombo alla guida della prima squadra del sodalizio cestistico femminile della Starlight, società impegnata nel campionato di serie B femminile.

Il nuovo allenatore era già in squadra: si tratta del ‘vice’ Alessandro Ciceri, che subentra al suo predecessore. “Dopo un confronto con il direttivo, la società ha voluto dare massima fiducia a Ciceri come capo allenatore della B” spiega il presidente Scelfo, che ha ringraziato Alberto Colombo per quanto fatto nel periodo trascorso con i colori della Starlight.