“Basta interrogazioni in coda al Consiglio”: a Merate le minoranze alzano la voce

Mozione congiunta di Noi Merate e Prospettive per Merate

“Rivedere il limite di 30 minuti di discussione per le interrogazioni che vanno riportate nei primi punti all’ordine del giorno”

MERATE – Eliminare, o quanto meno ampliare, il limite dei 30 minuti di discussione per le interrogazioni e garantire che queste ultime siano discusse in apertura di Consiglio comunale e in tempi certi e ragionevoli per non perderne l’attualità. Sono le richieste messe nero su bianco nella mozione che i due gruppi consiliari di minoranza hanno protocollato in maniera congiunta a tutela delle prerogative dei consiglieri comunali.

Nel documento i consiglieri Massimo Panzeri, Dario Perego, Paola Panzeri, Franca Maggioni e Alfredo Casaletto ribadiscono che “il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche locali e il buon andamento dell’amministrazione comunale non ponno prescindere dal rispetto sostanziale dei diritti delle minoranze e che ogni limitazione degli strumenti di controllo politico-amministrativo costituisce un indebolimento dell’intero

Consiglio Comunale, indipendentemente dagli schieramenti politici del momento”.

La mozione nasce dal fatto che negli ultimi Consigli comunali le interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione Noi Merate e Prospettive per Merate sono state inserite sempre negli ultimi punti dell’ordine del giorno del Consiglio comunale venendo così discusse a tarda ora, se non addirittura rinviate alla seduta successiva.

“In questo modo però gli argomenti di discussione perdono freschezza e attualità con il rischio che le stesse interrogazioni risultino meno efficaci” puntualizza l’ex sindaco Panzeri. Da qui la richiesta di “avviare immediatamente e comunque entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente mozione, il procedimento di modifica del Regolamento Comunale al fine di eliminare o ampliare significativamente il limite dei trenta minuti destinato alle interrogazioni”. Tra i desiderata anche quello di promuovere un confronto aperto tra tutti i gruppi consiliari finalizzato alla tutela delle prerogative di maggioranza e minoranza.

Di seguito il testo integrale della mozione

Al Sindaco di Merate

Dott. Mattia Salvioni

Merate, 26/6/2026

Oggetto: MOZIONE CONSILIARE (ai sensi dell’art 54 del vigente regolamento comunale) relativa a : TUTELA DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E REVISIONE DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE RELATIVA ALLE INTERROGAZIONI**

Premesso che:

– l’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai Consiglieri Comunali il diritto di iniziativa e di controllo politico- amministrativo sulla correttezza ed efficacia dell’’operato dell’amministrazione Ente e un potere di sindacato ispettivo che si esercita mediante la presentazione di istanze per chiedere spiegazioni e indirizzare l’azione amministrativa, ovvero le interrogazioni e le mozioni;

– l’art. 27 dello Statuto comunale vigente prevede, al punto 2/b, che ogni consigliere comunale ha il diritto di presentare all’esame del Consiglio interrogazioni e mozioni;

– in particolare le interrogazioni costituiscono uno strumento essenziale per l’esercizio delle funzioni ispettive e di controllo attribuite ai consiglieri dalla legge, relative all’incarico rivestito;

– il pluralismo istituzionale e il rispetto delle prerogative delle minoranze rappresentano principi fondamentali dell’ordinamento degli enti locali;

Considerato che:

– l’art. 51 punto 6 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale limita a trenta minuti il tempo massimo destinato alla trattazione delle interrogazioni e non definendo chiaramente l’inserimento cronologico all’interno del odg del Consiglio, ovvero se devono trattate in apertura del Consiglio Comunale;

– tale previsione ha già prodotto, in diverse occasioni, il rinvio di interrogazioni regolarmente presentate dai gruppi consiliari di minoranza solo per l’esaurimento del termine di 30 minuti; interrogazioni presentate spesso su argomenti di attualità che avrebbero preteso risposte a breve;

– il diritto di sindacato ispettivo e di controllo non può essere ridotto ad un adempimento meramente formale né essere subordinato a limiti organizzativi tali da comprometterne l’effettività;

– nel confronto politico e istituzionale sviluppatosi sul tema non pare sia emersa concreta disponibilità da parte della maggioranza a valutare correttivi o soluzioni condivise, assumendo una posizione di chiusura che non trova riscontro nella tradizione consiliare del Comune di Merate

Rilevato che:

– mai in passato si era registrata una simile intransigenza nel rispetto dei termini ed una indisponibilità ad affrontare una questione che attiene direttamente ai diritti dei consiglieri comunali e alla piena funzionalità dell’organo consiliare;

– il permanere di tale atteggiamento rischia di determinare una compressione delle prerogative riconosciute dalla legge ai consiglieri, con possibili profili di illegittimità sotto il profilo del corretto esercizio delle funzioni istituzionali;

Il Consiglio Comunale impegna:

il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo affinché si attivino:

1. ad avviare immediatamente e comunque entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente mozione, il procedimento di modifica del Regolamento Comunale al fine di eliminare o ampliare significativamente il limite dei trenta minuti destinato alle interrogazioni;

2. a garantire che tutte le interrogazioni presentate entro i termini siano discusse in tempi certi e ragionevoli oltre che essere trattate in apertura delle sedute consiliari;

3. a promuovere un confronto aperto tra tutti i gruppi consiliari finalizzato alla tutela delle prerogative di maggioranza e minoranza.

Il Consiglio Comunale:

ribadisce che il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche locali e il buon andamento dell’amministrazione comunale non può prescindere dal rispetto sostanziale dei diritti delle minoranze e che ogni limitazione degli strumenti di controllo politico-amministrativo costituisce un indebolimento dell’intero Consiglio Comunale, indipendentemente dagli schieramenti politici del momento.

I consiglieri comunali

Massimo Panzeri – Dario Perego – Paola Panzeri – Franca Maggioni – Alfredo Casaletto