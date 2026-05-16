Bellano approva il rendiconto 2025: bilancio da 10,8 milioni e avanzo di 2,7 milioni

In crescita le entrate legate al turismo, che hanno generato oltre 2,1 milioni di euro

In diminuzione anche l’indebitamento dell’Ente, sceso all’1,73%

BELLANO – Il Comune di Bellano chiude il 2025 con conti solidi e un avanzo di amministrazione di oltre 2,7 milioni di euro. Il rendiconto finanziario approvato dall’amministrazione comunale certifica un bilancio complessivo da circa 10 milioni e 800mila euro, confermando la buona salute economica dell’Ente.

“Considerando accertamenti e impegni, rappresenta un risultato in linea rispetto agli esercizi precedenti, confermando la solidità economica dell’Ente – commenta il sindaco Antonio Rusconi –. Si tratta di un risultato davvero molto importante per un Comune delle nostre dimensioni, frutto dell’impegno e del lavoro di amministratori, dipendenti e collaboratori che hanno speso molto tempo, soprattutto per reperire fondi extra comunali”.

Tra gli elementi evidenziati dall’amministrazione figura anche il progressivo calo dell’indice di indebitamento, sceso all’1,73% nel 2025 grazie alle politiche adottate negli ultimi anni.

Sul fronte delle entrate tributarie, il Comune ha registrato introiti per 2 milioni 626mila euro, suddivisi tra:

388.822 euro dall’addizionale IRPEF ;

euro dall’addizionale ; 1.413.734 euro dall’ IMU ;

euro dall’ ; 580.331 euro dalla TARI.

Determinante continua a essere il comparto turistico. L’assessore al bilancio Stefano Calvasina sottolinea infatti come le attività legate al turismo abbiano generato benefici concreti per le casse comunali e per i cittadini.

“Le entrate dirette derivanti dalle azioni intraprese in campo turistico portano indubbi benefici ai bellanesi attraverso servizi che vengono mantenuti e ampliati – spiega Calvasina –. Un esempio concreto è il fondo appena istituito da 100mila euro per aiutare i giovani a sostenere le spese di affitti e mutui”.

Le principali entrate legate al turismo ammontano complessivamente a oltre 2,1 milioni di euro e comprendono:

1.587.535 euro dalla gestione dell’ Orrido e del BAC – Bellano Arte Cultura ;

euro dalla gestione dell’ e del ; 332.210 euro dalle soste a pagamento ;

euro dalle ; 16.239 euro dalla Viabilità Agro Silvo Pastorale ;

euro dalla ; 192.148 euro dall’imposta di soggiorno.

A fronte di spese nel settore turistico pari a 889.583 euro, il saldo positivo ha consentito di destinare oltre 1,2 milioni di euro ad altri ambiti strategici, tra cui sociale, manutenzioni, istruzione e sicurezza, con un incremento di 65mila euro rispetto al 2024.

Importanti anche i trasferimenti e i contributi provenienti dagli enti superiori, che hanno portato nelle casse comunali 796.666 euro, inclusi quasi 482mila euro come contributo per la fusione dei Comuni.

Ulteriori 1,87 milioni di euro sono arrivati tramite trasferimenti in conto capitale destinati a opere e investimenti, tra cui:

la soppressione del passaggio a livello;

la riqualificazione del Parco Lorla;

il recupero del Municipio;

il progetto Brezza sull’Adda

La spesa corrente complessiva si attesta a 5 milioni 707mila euro, in aumento di circa 460mila euro rispetto all’anno precedente, mentre gli investimenti effettuati nelle diverse missioni superano i 6 milioni di euro.

L’avanzo di amministrazione 2025, pari a 2.763.175 euro, è così suddiviso:

1.157.220 euro come parte accantonata;

625.011 euro come parte vincolata;

188.178 euro destinati agli investimenti;

792.763 euro come parte disponibile.

“L’avanzo verrà utilizzato, in prima fase, a copertura delle quote previste a carico dell’Ente nei diversi bandi ottenuti fino a ora, oltre che per il completamento degli interventi già in corso – spiega ancora l’assessore -. Come per gli scorsi anni, poi, proseguiranno l’attenzione e l’impegno rivolti al reperimento di altri finanziamenti sovracomunali, per i quali potrebbe essere necessario l’impiego di ulteriore avanzo a copertura della quota di compartecipazione prevista per l’Ente. Come da prassi, quindi, non tutto l’avanzo verrà impiegato nell’immediato, ma se ne conserva una parte fino agli ultimi mesi dell’anno, a garanzia di copertura di eventuali spese impreviste e di eventuali aumenti dei prezzi in considerazione degli eventi geopolitici in atto”.