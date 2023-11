Bilancio. Irpef 2024, la fascia di esenzione sale a 17 mila euro

L’emendamento dell’assessore Pietrobelli votato a favore in Consiglio Comunale

Invariata l’aliquota che resta al 0,8%

LECCO – Si alza la fascia di esenzione Irpef, da 16 mila a 17 mila euro. L’emendamento è stato proposto in consiglio comunale dall’assessore al Bilancio Roberto Pietrobelli: “Le condizioni non sono molto favorevoli perché nonostante la diminuzione di alcuni prezzi c’è stato un importante incremento dei servizi erogati, tuttavia abbiamo verificato la possibilità per il Comune di fare questo sforzo e alzare la fascia di esenzione a 17 mila euro”.

Un emendamento accolto e votato favorevolmente dai membri del consiglio comunale si di maggioranza che di minoranza, anche se non sono mancate le polemiche per il modo di procedere dell’amministrazione.

“Solo pochi giorni fa in commissione l’assessore aveva categoricamente escluso la possibilità di variare la fascia di esenzione e le aliquote Irpef stabilite (0,80%) per mantenere gli equilibri di bilancio, ora questa sorpresa – ha detto Simone Brigatti (Lecco ideale-Lecco merita di più) – l’emendamento ci trova a favore ma bocciamo la delibera nel complesso proprio per questo modo di agire che riteniamo indecente. A cosa servono le commissioni? Avevamo steso alcune proposte per fasce di esenzione alternative, un impegno completamente vanificato”.

“Il nostro ruolo è solo quello di consigliare – ha aggiunto Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) – credo che la situazione meritasse una riflessione anche sull’aliquota Irpef”. “Mi aspettavo una relazione più precisa – è intervenuta Clara Fusi (Gruppo Misto) – a fronte di 3,5 milioni di spese in più, quali servizi aggiuntivi sono stati dati ai cittadini?”.

“Tenere l’aliquota unica Irpef a 0,80% non implica il dare servizi aggiuntivi ai cittadini – ha precisato Alessio Dossi (Ambientalmente) ma di mantenere quelli esistenti immutati dopo il Covid, l’inflazione e l’aumento dei costi energetici. Dopo Milano Lecco è la città con la fascia di esenzione Irpef più alta, saranno 830 i lecchesi che non pagheranno l’addizionale Irpef, risparmiando 130 euro l’anno. Mi sembra un segnale importante” ha concluso.