Biodiversità, 15.550 euro al Parco Monte Barro. Piazza: “Tutela degli habitat”

l finanziamento servirà a raccogliere fiorume di Calluna vulgaris da utilizzare nei futuri interventi di riqualificazione floristica e ripristino degli habitat

Piazza: “Il Parco Monte Barro rappresenta una realtà di grande valore naturalistico per il Lecchese”

LECCO – Un contributo di 15.550 euro per sostenere la tutela della biodiversità e il recupero degli habitat naturali del territorio lecchese. Regione Lombardia finanzia il Parco Monte Barro per realizzare un programma di raccolta di fiorume di Calluna vulgaris, una pianta tipica delle brughiere, destinato a futuri interventi di rinaturazione e riqualificazione floristica.

L’iniziativa rientra nelle attività dell’Osservatorio regionale per la biodiversità e punta a rafforzare gli strumenti a disposizione per la conservazione degli ambienti naturali e il ripristino degli ecosistemi. Il programma prevede la raccolta di fiorume nelle brughiere pedemontane lombarde, seguendo una metodologia già sperimentata, per creare una riserva di sementi da impiegare nei successivi interventi di recupero ambientale.

L’obiettivo è disporre di materiale vegetale utile alla riqualificazione degli habitat, favorendo la conservazione delle specie e delle caratteristiche naturali degli ambienti interessati. Un’attività che si inserisce nel più ampio lavoro di tutela del patrimonio floristico e di salvaguardia della biodiversità.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, che evidenzia il ruolo delle aree protette nella conservazione degli ecosistemi locali.

“Con questo provvedimento confermiamo l’attenzione della Regione verso la tutela della biodiversità e il ruolo fondamentale delle aree protette. Il Parco Monte Barro rappresenta una realtà di grande valore naturalistico per il Lecchese e un presidio importante per la salvaguardia degli ecosistemi locali. Sostenere progetti di questo tipo significa investire concretamente nella qualità ambientale e nella valorizzazione del nostro patrimonio naturale”, dichiara Piazza.

Il progetto consentirà di mettere a disposizione sementi da utilizzare nei futuri interventi di recupero e ripristino degli habitat di interesse naturalistico, contribuendo alla conservazione degli ambienti vegetali del territorio.

“La tutela dell’ambiente richiede programmazione, competenze e collaborazione con gli enti che operano quotidianamente sul territorio”, conclude Piazza. “Attraverso il lavoro del Parco Monte Barro e il sostegno regionale, proseguiamo in un percorso che mette al centro la salvaguardia degli habitat, la valorizzazione delle risorse naturali e la trasmissione alle future generazioni di un patrimonio ambientale di qualità”.