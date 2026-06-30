Boscagli giura da sindaco: “La città è la nostra casa comune, pronti a lavorare”

Affollatissima la seduta di insediamento del consiglio comunale

Il sindaco: “Sentiamo enorme la responsabilità di ricucire i legami, faremo una politica in mezzo alla gente”

LECCO – Una sala consiliare gremita, tanto da raggiungere il limite della capienza, ha accolto lunedì sera il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione guidata da Filippo Boscagli, eletto sindaco di Lecco al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Già prima delle 19, orario fissato per l’inizio della seduta, Palazzo Bovara era stato preso d’assalto da cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni. Alcuni presenti sono stati invitati a lasciare l’aula per ragioni di sicurezza, mentre nel cortile del municipio è stato allestito uno schermo per consentire al pubblico di seguire la seduta, trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune. Tra gli ospiti anche la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e numerosi sindaci del territorio.

Con l’insediamento si apre ufficialmente una nuova legislatura, che vede il centrodestra alla guida della città e il centrosinistra all’opposizione. Tra i banchi del Consiglio siedono molti volti nuovi, ma non mancano i ritorni, come quelli di Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Gianluca Bezzi (Fratelli d’Italia) e Dario Romeo (Boscagli Sindaco), già protagonisti in precedenti esperienze amministrative.

Gattinoni: “Vi lasciamo una città solida, ora dimostrate di avere una visione”

Ad aprire il dibattito è stato l’ex sindaco Mauro Gattinoni, che dai banchi dell’opposizione ha rivendicato il lavoro svolto nei cinque anni di governo cittadino, ricordando gli oltre 103 milioni di euro di investimenti realizzati senza incrementare l’indebitamento comunale grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso i bandi.

“L’esito elettorale non cancella quanto è stato fatto per Lecco – ha affermato –. Vi consegniamo una città nelle migliori condizioni per proseguire il lavoro. Sempre che abbiate una vostra idea di città”. L’ex primo cittadino ha quindi incalzato la nuova maggioranza sui temi al centro della campagna elettorale, come traffico, sicurezza e parcheggi, chiedendo quali saranno le priorità amministrative dei prossimi anni: “Al netto di cambiare l’orario di un semaforo o confermare tutte le scelte di sicurezza proposte da noi circa la Zona Rossa, ci volete dire, davvero, per quale idea di città spenderete i soldi che vi lasciamo? Perché mentre noi abbiamo proposto una città che “guarda avanti”, abbiamo avuto la percezione che voi abbiate preferito sempre guardare nello specchietto retrovisore, un tornare in dietro tanto nostalgico quanto effimero”.

Non è mancato infine un duro affondo politico nei confronti di Fratelli d’Italia e del nuovo assetto del centrodestra, anche alla luce della recente uscita dal partito del consigliere Paolo Fiocchi, confluito nel movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. In conclusione Gattinoni ha assicurato un’opposizione vigile: “Controlleremo ogni atto amministrativo, sempre dalla parte del bene comune e delle persone più fragili”.

Fiocchi conferma l’addio a Fratelli d’Italia

Tra gli interventi più attesi quello di Paolo Fiocchi, che ha confermato ufficialmente il passaggio al Gruppo Misto e l’adesione a Futuro Nazionale. “È una scelta personale – ha spiegato – ma voglio rassicurare tutti coloro che mi hanno dato fiducia: continuerò a lavorare con la stessa passione per il bene della città”.

Sono poi intervenuti numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione. Pietro Regazzoni (Pd) ha parlato di una maggioranza “divisa già prima di partire”, mentre Dario Romeo (Boscagli sindaco) ha sottolineato la volontà della nuova amministrazione di riportare l’ascolto al centro dell’azione politica. L’ex assessore Emanuele Manzoni (Alleanza Verdi e Sinistra) ha assicurato invece una “opposizione leale ma determinata a difendere il percorso progressista avviato negli ultimi anni”. Hanno preso la parola anche Gerolamo Fazzini (Fattore Lecco), Renata Zuffi (Ambientalmente), Laura Corti (Lega), Gianluca Bezzi (Fratelli d’Italia), Elena Lo Monte (PD), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco) e Virginia Tentori (Forza Italia).

Il giuramento di Boscagli

Al termine del dibattito il sindaco Filippo Boscagli ha indossato la fascia tricolore e prestato giuramento sulla Costituzione, accolto da un lungo applauso dell’aula. Nel suo intervento il neo sindaco ha indicato la linea della nuova amministrazione. “Cambiare passo non significa cancellare quanto di buono è stato fatto – ha dichiarato –. Conserveremo ciò che merita di essere conservato e cambieremo ciò che sarà necessario cambiare. La città è una casa comune e abbiamo la responsabilità di ricucirne i legami”.

Boscagli ha poi ringraziato la coalizione che lo ha sostenuto, i cittadini e la squadra che lo ha accompagnato durante gli anni all’opposizione, oggi al suo fianco in Giunta (tutti presenti tranne l’assessore Angela Fortino, assente giustificata), assicurando attenzione verso tutti i lecchesi: “Vogliamo una politica che torni in mezzo alla gente”, ha affermato, prima di concludere con un ricordo personale dedicato allo zio Giulio Boscagli, sindaco di Lecco quarant’anni fa: “Mi ha insegnato che non si fa mai politica da soli. È un insegnamento che porteremo avanti mettendoci completamente al servizio della nostra città”.

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