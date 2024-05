Bosisio, Andrea Colombo tenta il bis con ‘Orizzonte Comune’

Nuova civica e nuovo logo per il sindaco uscente che si ripresenta alle elezioni

“Ecco le nostre priorità per Bosisio”

BOSISIO – Si ricandida sindaco alle amministrazioni comunali Andrea Colombo, primo cittadino uscente eletto 5 anni fa con la civica ProgettiAmo Bosisio Insieme. Lo farà con una nuova civica, Orizzonte Comune, e una nuova squadra, in parte rinnovata, giovane e con tanta voglia di mettersi a disposizione per il paese. La lista sfiderà Giacomo Gilardi (Bosisio Viva) e Paolo Gilardi (Bosisio nel Cuore), gli altri due candidati sindaci in paese.

Classe 1976, avvocato, Colombo ha annunciato di aver intrapreso una strada di forte rinnovamento in vista dell’appuntamento alle urne: “Non rinneghiamo il passato, anzi, sulla base dell’esperienza positiva vissuta si è creato il nuovo gruppo che ha a cuore Bosisio e il suo territorio”.

Sui motivi che lo hanno portato a ricandidarsi, Colombo ha precisato: “Mi ricandido perché Bosisio è il paese in cui vivo e che amo, dove la qualità della vita è straordinaria. Poi per portare a termine quello che abbiamo dovuto lasciare in sospeso, anche a causa del Covid. Infine, per un senso di responsabilità: quando la tua squadra e i cittadini ti chiedono di andare avanti non puoi ignorare l’appello”.

Tra le priorità per Bosisio Colombo indica ‘obiettivi ambiziosi ma raggiungibili’, che riguardano diverse sfere, dal sociale al turismo, alla cura dell’ambiente e del patrimonio comunale: “Prioritaria la riqualifica degli edifici scolastici e del borgo di Garbagnate – ha detto – sicuramente poi vorremmo potenziare i nostri servizi sociali, dedicarci ai giovani e ai nostri anziani, rispettivamente futuro e memoria storica del paese”.

Un lavoro che Colombo porterà avanti con una squadra di candidati “volenterosi e pronti”: “Siamo una lista completamente apartitica, moderata, dove ognuno sarà libero di esprimersi. E siamo anche una lista giovane, solo 3 candidati hanno più di 50 anni mentre i rimanenti sono di età compresa tra i 30 e i 50. La maggior parte, infine, sono donne, cosa di cui vado particolarmente orgoglioso”.

Il candidato sindaco ha concluso: “Se la cittadinanza ci darà fiducia, ci saremo”.