Bulciago, via libera all’allargamento del ponte sulla Statale 342: accolto l’ordine del giorno di Fragomeli

L’ordine del giorno del consigliere regionale del Pd è stato approvato nell’ambito della discussione sul Prmt

Fragomeli richiama le criticità del cavalcavia, gli accessi alle aree industriali e minerarie e i problemi legati agli allagamenti e al passaggio a livello

BULCIAGO – L’allargamento del ponte sulla Statale 342 entra nella programmazione regionale. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l’ordine del giorno presentato da Gian Mario Fragomeli, consigliere del Partito Democratico, nell’ambito della discussione sul Programma regionale della mobilità e dei trasporti (Prmt), approvato a maggioranza nella seduta di ieri sera.

L’atto riguarda la sistemazione del cavalcavia che scavalca la linea ferroviaria Molteno-Monza, nel territorio comunale di Bulciago, e comprende anche l’adeguamento dei tratti stradali limitrofi. La Giunta regionale si è impegnata a inserire l’intervento nel Prmt e a verificare le possibilità di coordinamento tra le diverse fonti di finanziamento.

Nel dettaglio, il documento prevede di valutare l’integrazione delle risorse regionali con eventuali fondi statali, stanziamenti di Anas e altri strumenti di programmazione infrastrutturale disponibili. L’obiettivo indicato è evitare sovrapposizioni e coordinare il progetto con gli interventi di sicurezza idraulica e ferroviaria previsti nella stessa area.

A illustrare i contenuti dell’iniziativa è lo stesso Fragomeli, che richiama una progettazione avviata da anni anche in collaborazione con la Provincia di Lecco e una stima economica di circa 13 milioni di euro.

“Da anni quell’opera ha visto una progettazione, anche in collaborazione con la Provincia di Lecco, con una quantificazione di circa 13 milioni di euro”, sottolinea il consigliere regionale.

Fragomeli evidenzia le diverse criticità che interessano il tratto stradale. Oltre ai problemi di sicurezza del cavalcavia, richiama la presenza della seconda area industriale della provincia lecchese, il cui ingresso si trova proprio lungo questa arteria, e l’accesso all’area mineraria tra Bulciago e Cassago. A questi elementi si aggiungono le problematiche idrogeologiche legate agli allagamenti e la necessità di affrontare le questioni relative al collegamento stradale e al superamento del passaggio a livello.

L’approvazione dell’ordine del giorno rappresenta quindi un passaggio nella direzione auspicata dal consigliere, che punta ora a trasformare l’impegno assunto dalla Regione in un’accelerazione dell’iter.

“Adesso finalmente l’attenzione su questo intervento sarà nella programmazione di Regione Lombardia e confido nel fatto che si potranno accelerare le tempistiche per una soluzione a tutte le criticità sulla Statale 342 in quel tratto oggi pericoloso e critico”, conclude Fragomeli.

Il via libera all’atto non equivale tuttavia all’apertura dei cantieri né all’assegnazione definitiva delle risorse. Il percorso dovrà proseguire attraverso la programmazione dell’intervento, la verifica delle coperture finanziarie e il coordinamento con le altre opere previste nell’area.