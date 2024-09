Bus per i Resinelli, la minoranza di Abbadia: “Si collabori per trovare una soluzione”

“La trasparenza in questa fase è fondamentale “

ABBADIA – Il gruppo di minoranza La Nuova Abbadia Lariana ha chiesto al sindaco Roberto Azzoni delucidazioni in merito alla recente soppressione della linea di trasporto pubblico passeggeri per i Piani Resinelli. Una decisione che ha sollevato numerose preoccupazione tra i cittadini, “in quanto non è stata preceduta da una qualsiasi comunicazione ufficiale riguardo alle criticità che avrebbero potuto mettere in pericolo il servizio”.

I consiglieri hanno chiesto alcuni chiarimenti sulla situazione: “Chiediamo le ragioni per cui la popolazione non è stata informata tempestivamente dopo l’avvenuta riunione, come indicato dal sindaco di Ballabio, del 19 aprile riguardo alle problematiche che hanno portato alla sospensione del servizio; inoltre quali sono le azioni intraprese, pianificate e le intenzioni future dell’Amministrazione per garantire un servizio di trasporto persone sostenibile”.

“La trasparenza in questa fase è fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini e per lavorare insieme verso una soluzione efficace – hanno continuato da Nuova Abbadia Lariana – desideriamo sottolineare che, nella nostra comunità, le conseguenze di questa soppressione sono particolarmente gravi per i più svantaggiati, che ora si trovano ad affrontare difficoltà nel soddisfare i bisogni primari come fare la spesa, effettuare esami e acquistare medicine, solo per citarne alcuni. Gli studenti, privati del servizio di trasporto pubblico, stanno subendo disagi notevoli, dai ritardi all’accesso alle lezioni sino al dover rinunciare ad attività extrascolastiche proprio per la mancanza di collegamento. I turisti ora sono costretti a utilizzare mezzi propri, il che potrebbe ridurre la loro disponibilità a visitare la nostra area compromettendo il sostentamento di chi vive di turismo in loco, costringendo ad abbandonare il territorio”.

In chiusura, la minoranza si è resa disponibile a collaborare con il sindaco e le autorità competenti “per individuare soluzioni sostenibili che possano garantire il ripristino e il miglioramento del servizio pubblico di trasporto. Siamo pronti a fornire il nostro supporto nella ricerca di alternative e nella pianificazione di strategie che possano rispondere alle esigenze della nostra comunità” hanno concluso.