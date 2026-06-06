Calco, lunedì 8 il Consiglio di insediamento del Motta ter. Brambilla in pole come vice sindaca

Il Consiglio comunale di insediamento è fissato per le 18 di lunedì 8 giugno

Lunedì la nomina della Giunta: appare scontato l’affidamento dell’incarico di vice sindaca a Roberta Brambilla

CALCO – Si terrà lunedì 8 giugno alle 18 in Comune il Consiglio comunale di insediamento del Motta tris. A due settimane dall’esito delle elezioni con la vittoria del primo cittadino uscente Stefano Motta contro lo sfidante Stefano Burgarello, i consiglieri eletti siederanno per la prima volta in aula consiliare assistendo al giuramento del sindaco sulla Costituzione.

Sarà l’occasione per ascoltare le prime parole ufficiali del sindaco in merito alle linee guida e ai propositi di questo terzo mandato e conoscere anche quale sarà l’impostazione che la minoranza di Calco Cambia intende dare a questi anni di opposizione.

Sempre lunedì, questa volta al mattino, il sindaco firmerà i decreti di nomina degli assessori che andranno a comporre la Giunta.

Praticamente scontata la scelta di Roberta Brambilla, recordwoman di preferenze alle urne con ben 191 voti, come vice sindaca con delega ai Servizi sociali così come ricoperto dal 2020 in avanti.

Probabile che Motta le assegni anche altri mandati e che ogni singolo consigliere otterrà delle “missioni” specifiche in modo da essere partecipe e coinvolto attivamente nell’amministrazione della res publica calchese.