Calco, nettissima vittoria per il sindaco uscente Stefano Motta

Vittoria con oltre il 74% per il sindaco uscente

Già delineati i candidati che entreranno in consiglio comunale

CALCO – Stefano Motta stravince. Con il 74,57% di voti il sindaco uscente si è confermato alla guida di Calco. “Gli elettori hanno premiato le tante opere compiute in questi 5 anni e anche l’atteggiamento umile che ci ha contraddistinto” commenta a caldo Motta, arrivato ai seggi allestiti alla scuola primaria di Calco intorno alle 10.

“E’ una bella vittoria e ringrazio tutti gli elettori. E’ innanzitutto una vittoria della democrazia perché l’affluenza è cresciuta dell’8% rispetto a 5 anni fa. E non era scontato per via del Covid. Onore e merito a Giuseppe Magni che si è candidato con una lista di opposizione”.

Già dallo scrutinio delle prime schede, non c’è stata partita con lo sfidante Giuseppe Magni, sostenuto da una coalizione di centrodestra e già sindaco del paese per tre mandati. “Mi aspettavo una sconfitta, certo non così netta – il commento dell’esponente leghista -. La nostra vittoria è comunque quella di essere riusciti a costruire un gruppo che darà filo da torcere a questa maggioranza”.

Seduti sui banchi della minoranza ci saranno, a fianco di Magni, Franco Carli, Federico Nava e Marianna Comotti. Recordman di preferenze, per la maggioranza, il giovane Luca Panzeri con 160 voti, seguito da Maria Suraci con 154. Ilaria Ravasi è invece stata premiata con 142 voti, seguita da Roberta Brambilla (120), Gigi Pozzoni, assessore esterno nella Giunta uscente (101), Stefano Riva (72), Filippo Anghilieri (62) e Matteo Redaelli (49). Non risultano eletti né l’assessore uscente Mauro Galbusera né il capogruppo Giovanni Chiaffarelli.

ALTRE FOTO NELLA GALLERIA FOTOGRAFICA