A Calolzio l’incontro con il Sottosegretario Nicola Molteni sul tema della sicurezza

Il 20 ottobre al Monastero del Lavello l’appuntamento organizzato dalla Lega

“Un momento di ascolto e dialogo con il territorio”

CALOLZIOCORTE – Lunedì 20 ottobre, alle 19, presso il Monastero del Lavello a Calolziocorte, si terrà un incontro pubblico promosso dalla Lega, dedicato ai temi della sicurezza e del territorio.

Ospite d’eccezione sarà l’On. Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, che interverrà per approfondire le politiche del Governo in materia di sicurezza pubblica e legalità. All’incontro parteciperanno anche importanti esponenti locali della Lega: Mauro Piazza, Sottosegretario all’Autonomia in Regione Lombardia; Daniele Butti, segretario provinciale della Lega Lecco, e Luca Caremi, segretario cittadino della Lega Calolziocorte. A moderare il dibattito sarà Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega per Lecco alle prossime elezioni comunali.

“L’iniziativa rappresenta un momento di ascolto e dialogo con il territorio, per affrontare insieme ai cittadini le principali criticità locali e condividere le proposte della Lega per il futuro della provincia di Lecco”.