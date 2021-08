Cambia Calolzio commemora Gino Strada

Flash mob all’esterno del palazzo comunale

CALOLZIO – La mattina di domenica, all’esterno del palazzo municipale, “Cambia Calolzio” ha voluto commemorare Gino Strada, deceduto pochi giorni fa.

“Medico chirurgo, fondatore di Emrgency che ha impegnato una vita contro le guerre e per i diritti di tutti, contribuendo a curare indistintamente milioni di persone, nella stessa misura, con passione, amici e nemici” ricorda il gruppo della sinistra calolziese.

Durante la breve commemorazione e’ stato letto a più voci e distribuito ai presenti il discorso che Gino Strada tenne a Stoccolma il 30 novembre del 2015 durante la cerimonia inerente l’assegnazione che ebbe del Right Livelihood Award – i Nobel alternativi – per il suo impegno contro le guerre e per le cure date alle persone in molte parti del mondo:

“Un importante discorso questo – spiegano – che come Cambia Calolzio abbiamo voluto riprendere, perche’ più che attuale anche alla luce di quanto sta accadendo ora, in questo preciso momento in Afghanistan e in altre parti del mondo, dove sono in atto oggi ben 387 focolai di guerre, di cui si parla, purtroppo, troppo poco”.