Iniziato il tour cittadino per informare i cittadini sul Piano di Governo del Territorio

Altri due incontri si terranno nel mese di luglio al Pascolo e a Sala

CALOLZIO – Un tour cittadino con lo scopo di “informare e coinvolgere i cittadini su alcune osservazioni al Piano di Governo del Territorio”. Questa l’iniziativa del gruppo Cambia Calolzio che questa mattina, domenica 3 luglio, ha tenuto il primo ‘campo base’ in via XXIV Maggio (area ex Gamba).



“Abbiamo scelto di fare qui questo nostro primo “campo base”, perché è una vera e propria finestra con vista affacciata su un’area da anni e anni degradata, che andrebbe, come noi pensiamo, riqualificata per il bene di tutto il quartiere.

Un trekking di avvio interno al Piano di Governo del territorio che intraprendiamo in un borgo centrale del paese, che ha vissuto momenti di vitalità sociale ed economica e che riteniamo vada restituito ai cittadini e valorizzato come spazio pubblico”.

Con questo spirito e finalità, Diego Colosimo, capogruppo di Cambia Calolzio, ha presentato la osservazione al PGT che verrà presentata al Consiglio Comunale ed ha chiesto ai cittadini presenti di sostenerla sottoscrivendola.

Altri due “campi base” si terranno successivamente in data da destinarsi nel mese di luglio nei quartieri del Pascolo e di Sala sempre per informare i cittadini sulle osservazioni al Piano di Governo del territorio che riguardano i rispettivi quartieri.