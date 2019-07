Calolziocorte, approvata la convenzione con la Pro Loco

Accordo sulla gestione di servizi per lo svolgimento di attività culturali, sociali e aggregazione

Il consigliere Sonia Mazzoleni: “Un cambio di direzione, quello della Pro Loco, che mi fa molto piacere”

CALOLZIOCORTE – “Con il dialogo abbiamo risolto un problema che si era creato con la precedente amministrazione”.

Così il sindaco Marco Ghezzi ha presentato, nel consiglio comunale di venerdì scorso, la convenzione (approvata all’unanimità) per l’affidamento all’associazione Pro Loco della gestione di servizi per lo svolgimento di attività culturali, sociali, di aggregazione del tempo libero nel comune di Calolziocorte.

Con la stipula della convenzione, alla Pro Loco viene data anche la possibilità di utilizzare come sede il locale sotto la piazza Vittorio Veneto ora sede legale di Ausm.

“A breve partiranno i lavori di riqualificazione – ha detto il sindaco – E, se la Pro Loco vorrà, c’è la possibilità di trasferirsi gratuitamente e saranno comprese anche la gran parte delle spese gestionali. La scelta, però, spetta alla Pro Loco”.

Il consigliere di minoranza Sonia Mazzoleni (Cittadini uniti per Calolziocorte), assessore nella precedente amministrazione, prima di votare a favore ha voluto fare alcune puntualizzazioni.

“Ho letto una frase nella delibera che non mi è piaciuta. Vorrei dire che trovo sbagliato che nella delibera si usi il verbo ‘ricostruire’ perché non c’è stata nessuna distruzione o demolizione con la Pro Loco e che si è sempre mantenuta una collaborazione improntata al reciproco rispetto anche di fronte alle diverse scelte effettuate. Detto ciò, sono piacevolmente sorpresa e contenta che la Pro Loco abbia ripreso lo slancio necessario per supportare e sopportare gli eventi rilevanti che si svolgono nella nostra Calolziocorte. E’ per questo motivo che voterò convintamente a favore”.

Il consigliere Mazzoleni, poi, torna sulla vicenda che portò alla mancata firma della convenzione con l’amministrazione guidata da Cesare Valsecchi.

“Dopo le dichiarazione fatte nel gennaio 2018 dall’allora presidente Esposito, questo cambio di direzione non può che farmi piacere. Sono stati superati i motivi che avevano portato a una mancata sottoscrizione della convenzione, purtroppo proprio a 4 mesi dalle elezioni amministrative. Oggi si mette la parola fine anche alle polemiche che in quel periodo, anche in modo strumentale, avevano scatenato un uragano contro l’amministrazione Valsecchi. Non mi resta che ringraziare la Pro Loco e augurarle buon lavoro. Sicuramente non faremo mancare il nostro appoggio”.