Calolzio, area Gamba. Valsecchi replica a Colosimo: “Attacchi gratuiti”

L’assessore Valsecchi risponde al consigliere di Cambia Calolzio Colosimo

“Forse non si ricorda le mie deleghe e si dimentica che era presente anche lui in commissione quando è stata decisa la posa dell’asfalto al posto del porfido”

CALOLZIO – “Va bene che il cognome Valsecchi è una garanzia, ma il consigliere Colosimo forse non sa ancora, dopo due anni di mandato, quali sono le mie deleghe”. Non lesina l’ironia Cristina Valsecchi nel rispondere alla nota stampa diffusa questa mattina dal gruppo di minoranza Cambia Calolzio.

Nel mirino del consigliere Diego Colosimo è finita l’area Gamba, edificio storico calolziese, situato a ridosso della chiesa arcipresbiteriale di San Martino, da anni abbandonato e fatiscente. Rispolverando le parole utilizzate da Cristina Valsecchi nel 2017, quando sedeva sui banchi della minoranza, Colosimo ha chiesto lumi sul mancato intervento di pulizia dell’edificio diroccato, criticando anche la posa dell’asfalto al posto del porfido e la scelta di non acquistare l’immobile da parte del Comune.

“Non sono io l’assessore con delega all’edilizia privata – puntualizza l’assessore che si occupa invece di Protezione civile, turismo ed eventi – . Quanto alle mie dichiarazioni di tre anni fa riportate da Colosimo, si riferivano a quando ero in minoranza e avevo portato alla luce le segnalazioni che mi erano state riferite da commercianti e cittadini”.

Una risposta, seguita a stretto giro, da quella sul porfido sostituito dall’asfalto: “Colosimo si dimentica che era presente anche lui alla commissione comunale in cui era stato spiegato che si procedeva con questa sostituzione per rendere la strada più agevole e fruibile da persone con disabilità. Mi chiedo dove fosse nel momento in cui si discuteva di tutto ciò. Non solo, forse pensa che il Comune possa trovare soldi dal fondo di San Patrizio per acquistare l’edificio di proprietà privata. Se lui è un novello mago Silvan e riesce a compiere questa magia, ben venga: gliene saremo grati. Al momento queste proposte sono solo chiacchiere”.