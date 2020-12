Calolzio. Botta e risposta in consiglio sui disagi causati dalla neve

Dalla minoranza critiche sulla gestione dell’emergenza

Il sindaco: “Sono caduti 50 centimetri di neve in poche ore”

CALOLZIOCORTE – “Cosa è successo in questi giorni? Pare che al lavoro sul territorio ci fossero 4 mezzi spazzaneve ma non ne ho visti nella zona alta della città. Ci sono stati parecchi problemi visto che oggi (29 dicembre, ndr) ci sono vie nelle stesse condizioni di ieri. Vorrei vedere i tracciati dei mezzi spargisale e spazzaneve perché qualcosa di grosso non ha funzionato”.

Queste le domande rivolte dal consigliere di minoranza Sonia Mazzoleni (Cittadini Uniti per Calolziocorte) all’inizio del consiglio comunale di oggi pomeriggio. Il sindaco Marco Ghezzi, dopo aver spiegato la situazione, ha fermato sul nascere qualsiasi polemica rimandando discussioni e valutazioni a una apposita commissione.

“In collina sono caduti quasi 50 centimetri in poche ore, ecco quello che è successo – ha detto il sindaco -. Ci sono vie che non siamo riusciti a raggiungere per condizioni che non sono secondarie. Al termine della giornata di oggi abbiamo raggiunto l’80-90% delle strade, ma erano anni che non cadeva tutta questa neve. Porto l’esempio di via Laurenziana dove sono stati fatti 3 interventi tra le 8 e le 9.30, poi i mezzi si sono spostati in un’altra zona e alle 11, quando sono tornati sulla via, c’erano già 20 centimetri di neve”.

“L’appalto è identico a quello degli anni passati, i mezzi sono stati attivati per tempo dall’assessore Dario Gandolfi. E’ stata una nevicata eccezionale – ha continuato il sindaco -. Domani dovremmo riuscire ad arrivare nelle zone non ancora raggiunte e sappiamo che ci sono anche marciapiedi dove non siamo riusciti a passare. Abbiamo avuto pure problemi con alcuni pali della luce e l’illuminazione. E’ stata una nevicata importante. E ci scusiamo con le persone da cui non siamo riusciti ad arrivare”.

Il sindaco, infine, ha ricordato la necessità di chiudere via De Gasperi per ragioni di sicurezza: “Abbiamo dovuto tagliare alcune piante e fare una pulizia durata un giorno e mezzo proprio a causa della quantità di neve arrivata in poche ore. Grazie a chi ha contribuito a limitare al minimo la situazione di disagio. Per il futuro si può trovare un sistema migliore per capire come muoversi, soprattutto nelle vie più piccole. I chilometri del territorio comunque sono tanti e ripeterli per 4/5 volte è stato davvero impegnativo”.

E proprio sulla questione via De Gasperi il comune ha fatto sapere di aver dato incarico a un agronomo per fare un lavoro di sistemazione e pulizia generale di tutta l’area sia per quanto riguarda la situazione legata ai pini marittimi che per le altre piante. La questione emergenza neve, comunque, non pare chiusa qui e probabilmente si tornerà sull’argomento in commissione.