Cambia Calolzio attacca sul taglio dell’erba, dura risposta del sindaco

Polemica del gruppo di minoranza: “Erba alta e incuria”

“Stiamo già procedendo, non c’è bisogno di nessun sollecito”

CALOLZIOCORTE – La polemica di Cambia Calolzio ha innescato la dura reazione dell’amministrazione comunale. Il gruppo consigliare di minoranza guidato da Diego Colosimo ha segnalato oggi, attraverso un comunicato stampa, il problema del taglio dell’erba.

“Diversi cittadini in questi giorni ci hanno segnalato erba molto alta e incuria del

verde cittadino. Una situazione, anche questa, che non porta bene alla città poiché l’erba alta può determinare un rischio per tutte quelle persone che soffrono di allergie con il rischio di gravi crisi respiratorie. Ricordiamo che bambini e anziani, con tali patologie, non possono permettersi ricorrere alle cure sanitarie ospedaliere in questa situazione di emergenza dove i medici sono impegnati nell’assistenza delle persone colpite dal covid-19”.

“La scorsa settimana una circolare di Anci ha definitivamente chiarito, dopo un blocco iniziale, che l’attività di manutenzione del verde può essere svolta liberamente dai comuni e

pertanto invitiamo il Sindaco e assessore delegato a dare mandato alla ditta manutentrice

per l’avvio del servizio con la massima urgenza – ha continuato -. In questo periodo di crisi sanitaria non possiamo permetterci che la macchina amministrativa si fermi o che l’amministrazione sia distratta sui media e social perché ogni singolo errore può determinare rischi per la salute della cittadinanza”.

La dura risposta del sindaco

Il sindaco Marco Ghezzi ha risposto in maniera secca alla polemica: “La scorsa settimana è stato dato mandato all’azienda che si occupa della manutenzione del verde di effettuare i primi interventi, appena si è avuta la comunicazione che era stato parzialmente tolto il divieto. E infatti in alcune zone della città si sta già procedendo. Pertanto non c’è bisogno che il consigliere di Cambia Calolzio solleciti nulla. Anzi, ci farebbe un grande favore se si astenesse in futuro, perché in genere con le sue iniziative fa solo perdere tempo. Consigliere, per favore, ci lasci lavorare. Noi, in questa emergenza, da fare ne abbiamo davvero tanto per di più a ranghi ridotti. Detto questo, se il consigliere ci segnala una ditta di fenomeni di sua conoscenza, che in un paio di giorni riesce ad effettuare il taglio dell’erba di tutto il territorio comunale, anche con la pioggia, ce ne dia l’indirizzo”.