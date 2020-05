Calolzio. Casa delle Associazioni e biblioteca chiuse ancora per qualche giorno

Sanificazione per gli edifici dove c’è affluenza di pubblico

“Quando avremo il decreto valuteremo le varie procedure di accesso”

CALOLZIOCORTE – Consiglio comunale on-line oggi pomeriggio, venerdì, a Calolziocorte. Nelle comunicazioni il consigliere di minoranza Cesare Valsecchi (Cittadini Uniti per Calolzio) ha chiesto delucidazioni sulla Casa delle Associazioni. In particolare ha chiesto se i lavori di rimozione dell’amianto dal tetto sono conclusi e quando lo stabile sarà riaperto alle associazioni.

“Per quanto riguarda i lavori manca ancora qualche dettaglio – ha risposto il sindaco Marco Ghezzi – comunque, per ora, non apriamo alle associazioni perché dobbiamo ancora effettuare la sanificazione e verificare le procedure di accesso e non è così semplice”.

Settimana prossima, quindi, la casa delle associazioni non riapre: “Quando avremo il decreto in mano valuteremo – ha aggiunto il sindaco -. Tendo a essere più rigido rispetto alle indicazioni perché, come ben sapete, Calolzio ha avuto situazione di contagi più gravosi rispetto al resto della provincia. Così sarà anche per la biblioteca e gli uffici comunali: dove c’è affluenza di pubblico, prima di riaprire, dobbiamo essere a posto con le sanificazioni e i divisori”.

Sempre rispetto alle associazioni il consigliere Sonia Mazzoleni (Cittadini Uniti per Calolzio) ha chiesto di mettere in campo delle misure per ridurre eventuali spese legate alla Casa delle Associazioni e favorire le attività sul territorio. “Quando avremo i conti in mano, anche in base alle risorse che potremo distribuire, valuteremo eventuali misure” ha risposto il sindaco.