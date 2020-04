Calolzio, comunicazione urgente: “Troppa gente in giro”

A rischio tutti i sacrifici fatti in queste settimane

“Ho detto alla Polizia Locale di applicare alla lettera le ordinanze regionali”

CALOLZIOCORTE – “In queste ore a Calolziocorte sto assistendo a un ingiustificato aumento di cittadini in giro per le strade in auto e a piedi. In questo modo si rischia di compromettere i sacrifici fatti in queste settimane. Di conseguenza, ho dato indicazioni alla Polizia Locale di incentivare i controlli e di applicare alla lettera le ordinanze regionali più restrittive, procedendo a sanzionare tutti coloro che non abbiano un reale motivo per uscire di casa, specie nel fine settimana. Mi rivolgo in particolare agli anziani e ricordo a tutti che gli ospedali del territorio sono ancora in emergenza.