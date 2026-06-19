Dipendente del comune di Calolzio in smart working da Santo Domingo: le minoranze chiedono spiegazioni

Cambia Calolzio e Calolzio BeneComune hanno portato alla luce il caso che riguarda un responsabile di settore

“Se non ci saranno chiarimenti provvederemo a trasmettere la documentazione acquisita alla Procura Regionale della Corte dei Conti”

CALOLZIOCORTE – “Da tempo sosteniamo la necessità di valorizzare i dipendenti comunali, migliorare l’organizzazione degli uffici e favorire tutte quelle forme che consentano di conciliare il lavoro con la vita familiare e personale. Lo abbiamo sempre detto con chiarezza: un Comune moderno deve saper investire sulle proprie risorse umane e creare condizioni lavorative che permettano ai dipendenti di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Tuttavia, valorizzare il personale non significa creare corsie preferenziali o applicare deroghe costruite su misura per singoli dipendenti”.

Cambia Calolzio e Calolziocorte BeneComune, gruppi di minoranza in consiglio comunale di Calolziocorte, nelle scorse ore hanno portato alla luce il caso di un dipendente comunale che lavorava in smart working dalla Repubblica Domenicana. I consiglieri Diego Colosimo e Sonia Mazzoleni hanno deciso di prendere posizione sull’autorizzazione concessa a un Responsabile di Settore chiedendo spiegazioni al sindaco Marco Ghezzi.

“Non stiamo parlando di una giornata occasionale di lavoro da remoto. Stiamo parlando di più settimane di smart working autorizzate a migliaia di chilometri di distanza dall’Italia, in un Paese extra UE, attraverso una deroga espressa al Regolamento comunale vigente. La documentazione acquisita è particolarmente significativa. Da un lato il dipendente riconosce che il Regolamento comunale prevede lo svolgimento del lavoro agile all’interno del territorio nazionale. Dall’altro il Segretario Comunale autorizza espressamente una deroga a quella disposizione. Le regole approvate dall’Ente devono valere per tutti. Se esiste un regolamento, esso non può essere rispettato da alcuni e superato per altri e soprattutto ci chiediamo infatti quanti altri dipendenti comunali avrebbero potuto ottenere una simile autorizzazione”.

Il Regolamento comunale prevede infatti che il lavoro agile sia normalmente esercitato entro limiti ben precisi, con rientri obbligatori in sede e con un numero massimo di giornate settimanali autorizzabili.

“Quanti dipendenti del Comune avrebbero potuto assentarsi dalla sede di lavoro per più settimane consecutive svolgendo l’attività esclusivamente da remoto? Quanti responsabili di servizio, quanti impiegati degli uffici comunali avrebbero potuto ottenere una deroga tale da consentire un periodo continuativo di lavoro agile ben oltre i limiti ordinariamente previsti dal Regolamento? La sensazione che si ricava dagli atti è quella di una disciplina speciale costruita per un singolo caso, mentre tutti gli altri dipendenti continuano giustamente a essere soggetti alle regole generali previste dall’Ente. E quando le regole vengono applicate in modo diverso a seconda delle persone coinvolte, il rischio di generare disparità di trattamento diventa evidente”.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: “Il Responsabile del Settore Servizi del Territorio svolge funzioni che richiedono un confronto costante con cittadini, professionisti, imprese, amministratori e personale comunale. Parliamo di un settore che si occupa quotidianamente di edilizia, patrimonio, manutenzioni, lavori pubblici e gestione del territorio. Riteniamo francamente difficile immaginare che tali funzioni possano essere svolte per un periodo così prolungato da Santo Domingo con la stessa efficacia e con la stessa capacità di relazione che la presenza sul territorio garantisce. Dunque il rischio è duplice. Da una parte si riduce la qualità percepita del servizio reso ai cittadini, che hanno diritto ad avere interlocutori presenti, accessibili e pienamente inseriti nella realtà amministrativa locale. Dall’altra si rischia di arrecare un danno all’immagine del Comune, alimentando nei cittadini la convinzione che esistano regole diverse a seconda delle persone coinvolte”.

Cambia Calolzio e Calolziocorte BeneComune hanno formalmente diffidato l’Amministrazione comunale chiedendo di riesaminare la legittimità dell’intera procedura: “Qualora non dovessero emergere chiarimenti adeguati e provvedimenti conseguenti, provvederemo a trasmettere la documentazione acquisita alla Procura Regionale della Corte dei Conti affinché possa svolgere le valutazioni di propria competenza. La nostra iniziativa nasce da un principio semplice: sostenere i lavoratori significa garantire diritti uguali per tutti, non creare eccezioni per qualcuno. Le regole valgono per tutti oppure non valgono per nessuno”