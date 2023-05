Calolzio e Ballabio. La soddisfazione di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia

Daniele Butti (Lega): “Questa riconferma è il segno che stiamo percorrendo la strada giusta”

CALOLZIOCORTE – “Una grandissima soddisfazione per la vittoria elettorale a Calolziocorte e per la riconferma di Marco Ghezzi. Un risultato che ci aspettavamo fortemente ma che non davamo per scontato – così Daniele Butti, segretario provinciale della Lega, nonché riconfermato consigliere a Calolziocorte -. Questa riconferma è il segno che stiamo percorrendo la strada giusta e Calolziocorte, per altri cinque anni, avrà una grande guida. In qualità di segretario provinciale della Lega posso dire che sono altrettanto contento per la netta vittoria di Giovanni Bruno Bussola a Ballabio“.

Soddisfatto anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Fabio Mastroberardino, anche lui confermato in consiglio comunale a Calolzio: “Siamo contentissimi del risultato perché abbiamo vinto consolidando le percentuali del Centrodestra a Calolziocorte con Fratelli d’Italia che ha fatto la sua parte. Sono felicissimo per il risultato di Cristina Valsecchi che è risultata la seconda assoluta per numero di preferenze e prima donna. Come coordinatore non posso non sottolineare che quando si va divisi, come a Oliveto, si perde, mentre uniti come qui a Calolzio si vince. Infine non posso non essere contento anche per il risultato schiacciante di Bussola a Ballabio“.

Soddisfazione anche in casa Forza Italia come sottolinea la responsabile calolziese Anna Scola: “Dove il Centrodestra governa lo fa bene e Forza Italia si è dimostrata parte importante di questa amministrazione. Avevamo tre candidati e tutti sono entrati. Unica new entry in maggioranza è Silvia Bosio che prende il posto di Pamela Maggi alla quale va il mio ringraziamento per quanto fatto negli ultimi 5 anni. Adesso dobbiamo continuare su questa strada e sono contenta di dire che Forza Italia è presente sul territorio calolziese con risultati importanti”.

Infine anche Luca Caremi, segretario cittadino della sezione di Calolziocorte e Val San Martino della Lega, ha espresso la sua gioia per la vittoria di Marco Ghezzi: “Sono felice di questa riconferma perché è la riconferma di un progetto partito cinque anni fa di cui, pur se in piccola parte, sono stato uno degli artefici spingendo Marco Ghezzi alla candidatura. Sono doppiamente felice per questo risultato poiché conferma ancora la Lega come forza trainante del Centrodestra all’interno dell’amministrazione Ghezzi”.