Calolzio. Ecobonus e sismabonus presto uno sportello per i cittadini

CALOLZIOCORTE – Lunedì scorso, in Giunta, è stato deliberato l’avvio del procedimento per l’individuazione di ambiti o edifici che possono essere oggetto di studio e valutazione per la rigenerazione urbana in vista del prossimo Piano di Governo del Territorio. Lo ha fatto sapere il vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi durante il consiglio comunale di ieri, venerdì.

Nella stessa occasione ha fatto sapere che per quanto riguarda Ecobonus e Sismabonus per interventi di riqualificazione energetica e sismica l’amministrazione comunale istituirà un ufficio apposito: “Grazie all’intervento di consulenti ed esperti potremo rispondere alle domande dei cittadini che potranno accedere all’ufficio su appuntamento. Si potranno altresì ricevere chiarimenti per telefono o via email. Siccome siamo anche nella fase della liberalizzazione delle utenze domestiche, i cittadini potranno anche far valutare la propria bolletta”.