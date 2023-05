Giunta nel segno della continuità, Aldo Valsecchi confermato vicesindaco

Il sindaco Marco Ghezzi riconferma in toto la sua squadra, qualche variazione nelle deleghe

L’assessorato all’istruzione ad Aldo Valsecchi che mantiene anche l’edilizia privata

CALOLZIOCORTE – Sarà nel segno della continuità la Giunta comunale del secondo mandato Marco Ghezzi. Dalla vittoria della compagine del Centrodestra nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio scorsi, ne è uscito un gruppo di maggioranza in consiglio comunale che è la fotocopia di quello dei cinque anni passati, unica eccezione per la new entry Silvia Bosio in quota Forza Italia che ha preso il posto di Pamela Maggi che a questo giro non si era candidata.

E così anche la Giunta comunale, almeno nei nomi, è identica a quella dei cinque anni scorsi con la conferma di Aldo Valsecchi (il più votato con 436 preferenze, Forza Italia) nella carica di vicesindaco. La squadra sarà completata da Celestina Balossi (Lega), Luca Caremi (Lega), Dario Gandolfi (Forza Italia) e Cristina Valsecchi (Fratelli d’Italia). Qualche piccola variazione, invece, per quanto riguarda le deleghe, quella di maggior rilievo il passaggio dell’Istruzione dal sindaco Marco Ghezzi al vice Aldo Valsecchi.

“Come ho sempre detto anche in campagna elettorale ho accettato questo secondo mandato a condizione di poter lavorare in continuità con il mandato precedente – ha detto il sindaco Ghezzi -. In questi ultimi cinque anni la squadra si è dimostrata coesa e abbiamo lavorato bene. C’è stata solo una ridistribuzione delle deleghe perché effettivamente ne avevo troppe poi, come nel mandato precedente, alcune deleghe saranno date anche i consiglieri”.

Per il resto, come si dice, squadra che vince non si cambia: Tina Balossi sarà assessore ai Servizi Sociali e Servizi Demografici; Luca Caremi alla Polizia Locale, Sicurezza e Trasporto; Dario Gandolfi ai Lavori Pubblici e Territorio; Cristina Valsecchi agli Eventi, Protezione Civile, Ambiente. Come detto Aldo Valsecchi, confermato vicesindaco, sarà assessore all’Istruzione e Edilizia Privata; in capo al sindaco Marco Ghezzi le deleghe al Bilancio, Tributi, Società Partecipate e Sport.

Intanto è stato convocato per lunedì 29 maggio il primo consiglio comunale del secondo mandato Ghezzi. Come cinque anni fa la prima seduta è in programma in piazza Vittorio Veneto con inizio alle ore 20.30 (in caso di maltempo o di impedimenti tecnici si svolgerà nella sala consiliare del municipio).