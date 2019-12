Calolzio. Il comune dichiara guerra agli incivili, multe per chi abbandona i rifiuti

Affissi i manifesti “Chi abbandona i rifiuti paga”

Controlli a tappeto, sanzioni fino a 3000 euro

CALOLZIOCORTE – Il comune di Calolzio ha avviato controlli a tappeto su tutto il territorio per combattere l’abbandono dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha fatto preparare degli appositi cartelli che sono stati affissi per tutta la città per avvertire i cittadini.

Già in passato le telecamere sono state utili per individuare responsabili di situazione di questo tipo e, come confermato dall’assessore alla Polizia Locale Luca Caremi durante la conferenza stampa della scorsa settimana, per contrastare questo spiacevole fenomeno si utilizzeranno anche fototrappole: “In passato sono risultate utili anche le segnalazioni dei cittadini perciò, se vedete qualcosa di strano, non esitate a contattare il comando di Polizia Locale”.

Anche il vicesindaco e assessore all’ambiente Aldo Valsecchi ha confermato l’intenzione dell’amministrazione di intervenire su questo tema: “E’ importante contrastare questi comportamenti incivili, sia chi abbandona i rifiuti sia chi mette cose improprie nei cestini”.

Nel contempo l’amministrazione, nei mesi scorsi, ha continuato l’opera di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nelle scuole e sulla cura dell’ambiente con le giornata del verde pulido che hanno coinvolto circa 700 ragazzi in una ventina di uscite sul territorio.