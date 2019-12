Calolzio, il comune traccia il bilancio del primo anno e mezzo

Ecco quando fatto nei primi 18 mesi di mandato

“Nei prossimi 3 anni programmati 7.700.000 euro di interventi”

CALOLZIOCORTE – “Perché facciamo un bilancio dopo un anno e mezzo e non al termine del primo anno? Perché abbiamo passato i primi sei mesi di amministrazione a risolvere una serie di emergenze che abbiamo ereditato. I primi due mesi li ho passati ad ascoltare i problemi di cittadini scontenti di come era amministrato il comune”.

Il sindaco Marco Ghezzi non usa mezzi termini durante la conferenza stampa di giovedì pomeriggio dove la Giunta ha illustrato quanto realizzato nei primi 18 mesi di mandato e i programmi futuri.

“Sono contento perché siamo riusciti a costruire una squadra molto valida, non sono mancati i momenti di confronto, ma siamo riusciti a fare tante cose, anche divertendoci – ha detto il sindaco -. Per il prossimo triennio abbiamo programmato circa 7.700.000 euro di interventi che andremo a finanziare in parte con risorse dell’Ausm e in parte con l’accesso a bandi. Stiamo anche valutando la cessione della rete gas di Carenno e Erve per la parte che ci compete. Nel prossimo consiglio comunale, infine, verrà discussa la definitiva scissione e fusione in Lario Reti Holding del ramo idrico di Ausm”.

Cristina Valsecchi (assessore Eventi, Turismo, associazioni e Protezione Civile)

“Notte bianca, giochi in piazza con le parrocchie, Maggio Calolziese… l’elenco è davvero molto lungo – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Abbiamo collaborato con le associazioni del territorio per portare nuove eventi in città e le manifestazioni organizzate sono state davvero molto. Tra le soddisfazioni maggiori l’essere riusciti, dopo un anno di stop, a riportare il Corteo Storico dell’Epifania che vedrà tante novità. Siamo riusciti a ritrovare un dialogo con la Pro Loco e abbiamo riattivato una collaborazione che si era interrotta con la precedente amministrazione. Un grande ringraziamento alle aziende calolziesi che hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione di diversi eventi”. Tanto lavoro anche sul fronte della Protezione Civile: “Al di là di tutta l’attività di prevenzione ed emergenza svolta, abbiamo avuto l’ingresso di 7 nuovi volontari e ricostruito un rapporto di collaborazione con la Protezione Civile della Comunità Montana”.

Tina Balossi (assessore servizi sociali, cimiteriali e demografici)

Un assessorato “pesante” che lavora molto non potendo, per ovvi motivi di privacy, divulgare i propri risultati: “Basti pensare che il 35% del bilancio comunale va ai servizi sociali – ha detto Balossi -. Purtroppo da un anno e mezzo lavoriamo senza responsabile (forse sarà nominato a primavera) e questo non ci agevola. Tra le eccellenze del nostro comune segnalo sicuramente l’asilo nido e il CDD. Negli ultimi mesi abbiamo firmato una convenzione di 5 anni con l’Avac (Associazione Volontari Anziani di Calolzio) e di tre anni con i Volontari del Soccorso. Tante le attività rivolte ai giovani, dal Cre estivo a Util’Estate fino al positivo esperimento con Job Pass che ha messo in contatto aziende del territorio e studenti. Per quanto riguarda i cimiteri, infine, abbiamo firmato il progetto di ampliamento del cimitero di rossino”.

Luca Caremi (assessore Polizia Locale e sicurezza, trasporti, informatizzazione)

“L’idea è quella di coinvolgere maggiormente i cittadini nella vita del nostro comune, con questo spirito abbiamo già introdotto Telegram per comunicare notizie, mentre dal 2020 sarà disponibile una App con cui sarà possibile anche effettuare segnalazioni in modo da avvicinare la gente alla macchina comunale”.

L’assessore Luca Caremi, poi, è impegnato su un tema importante come la sicurezza: “Tra le novità maggiori abbiamo deciso di introdurre la figura dell’ausiliario del traffico che si possa occupare della manutenzione dei parcometri. Purtroppo negli ultimi tempi hanno avuto spesso problemi e la gente spesso non paga: l’ausiliario da una parte manterrà in efficienza i parcometri, dall’altro sanzionerà chi non paga. Sul fronte sicurezza stiamo adeguando l’impianto di videosorveglianza implementando le telecamere e sostituendo quelle vecchie. C’è già un progetto pronto anche per l’istallazione delle telecamere nelle scuole materne”.

Sistemata l’area mercato, con lo spostamento del comando della Polizia Locale in zona stazione si andrà a intervenire anche in quella particolare area: “Anche il parcheggio sotterraneo che andremo ad aprire sarà videosorvegliato, il tutto in collegamento con il comando della Polizia Locale e Carabinieri. E poi, attraverso l’uso di fototrappole e grazie alle segnalazioni, ci stiamo occupando anche di vandalismi, abbandono rifiuti e mancato rispetto del codice della strada”.

Aldo Valsecchi (vicesindaco, Edilizia privata, Urbanistica, Territorio e Ambiente)

“Stiamo lavorando al rinnovo del Pgt, abbiamo pianificato tutto l’iter che dovrebbe concludersi nell’aprile 2021 – ha spiegato Valsecchi -. Sul fronte ambiente abbiamo concluso la bonifica del parchetto di via Di Vittorio (50 mila euro) e risolto alcune situazioni di sversamenti nei torrenti cittadini. Inoltre stiamo lavorando sulla situazione del torrente Carpine”. Giornate ecologiche, lotta all’abbandono dei rifiuti, raccolta differenziata a partire dagli edifici pubblici sono solo alcune delle azioni portate avanti dall’assessore.

Con altri comuni è stato creato un regolamento con il Parco Adda Nord dove ci sono le linee guida per eventuali interventi nella zona del Parco: “E’ già tutto predisposto nel documento, una specie di Pgt, questo ci consentirà di abbattere i tempi di risposta in caso di interventi. E, proprio su questo tema, prenderemo spunto da quello che fanno gli altri comuni per realizzare un gazebo con ricarica di bici elettriche e area cani nel parco accanto alla Cartiera dell’Adda che avrà così nuova vita. Sul fronte edilizia privata, infine, a breve verrà abbattuto l’edificio pericolante di via Calvi e sarà realizzato un parcheggio privato”.

Dario Gandolfi (Lavori Pubblici, Viabilità, Patrimonio, Risorse umane)

Manutenzione, riqualificazione e investimenti: “Ho voluto portare un velo di imprenditorialità nei lavori pubblici – ha detto l’assessore Gandolfi -. Abbiamo ereditato situazioni disastrose a cui abbiamo dovuto mettere mano a partire dalla situazione del personale: abbiamo cercato di mettere le persone giuste al posto giusto, aumentando la resa dei dipendenti”.

Sfondellamento scuole, cedimento del Buliga, parcometri malfunzionanti: “Sono solo alcune delle situazioni a cui abbiamo dovuto mettere mano. Stiamo lavorando sulle scuole e sugli edifici pubblici. Dopo l’analisi delle strutture esistenti e la messa in sicurezza di tutti gli impianti siamo partiti con la riqualificazione: ampliamento della scuola di Sala, bonifica dell’eternit, fotovoltaico. Tra gli obiettivi principali la creazione di una palestra vera alle scuole di Sala con l’eliminazione della tensostruttura. Poi c’è una radicale sistemazione della scuola di Foppenico, un lavoro in cui si prevede anche di mettere in comunicazione tutte le palazzine senza dover uscire all’esterno. Un grosso lavoro lo stiamo facendo anche nella zona dell’interscambio, sotto la stazione, con la prossima apertura del parcheggio sotterraneo, il nuovo comando della Polizia Locale e la sala civica”.

E infine, piazza Vittorio Veneto: “Siamo andati a riqualificare uno spazio poco utilizzato: senza spendere una lira del comune abbiamo realizzato il parco giochi e altre opere che rendono più fruibile questo spazio”.