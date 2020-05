Calolzio. Il consiglio comunale ringrazia Protezione Civile e dipendenti

5.000 euro per sostenere le attività della Protezione Civile

Il sindaco Marco Ghezzi: “Un grazie sincero a tutti i volontari”

CALOLZIOCORTE – Un prelievo dal fondo di riserva di 5.000 euro per sostenere le spese della Protezione Civile, che in queste intense settimane ha dovuto far fronte a una serie di attività, è stata l’occasione per ringraziare tutti i volontari del gruppo guidato dall’assessore Cristina Valsecchi e dalla coordinatrice Sonia Mazzoleni.

“Grazie per il lavoro che è stato fatto in questi due mesi, ringrazio sinceramente tutti i volontari della Protezione Civile – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. E poi voglio ringraziare tutti gli assessori e anche il personale del comune che è rimasto qui con me facendo, a volte, orari impossibili”. Ai ringraziamenti si sono uniti anche la coordinatrice del gruppo Sonia Mazzoleni e l’assessore Cristina Valsecchi.