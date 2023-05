Calolzio. Il nuovo consiglio e le preferenze. Aldo e Cristina Valsecchi i più votati

Tutti confermati i nome nella squadra di maggioranza, unica new entry Silvia Maria Gisella Bosio

Nell’opposizione Sonia Mazzoleni, Brunella Frigerio, Wilna de’ Flumeri e Cesare Valsecchi (Calolzio BeneComune). Diego Colosimo unico eletto per Cambia Calolzio

CALOLZIOCORTE – Squadra che vince non si cambia e, proprio nel segno della continuità, cambia solamente un nome tra i consiglieri di maggioranza nel secondo mandato targato Marco Ghezzi. Squadra confermata in toto eccezion fatta per il nuovo ingresso in quota Forza Italia di Silvia Maria Gisella Bosio che prende il posto di Pamela Maggi, che in questa tornata non si è presentata.

Aldo Valsecchi e Cristina Valsecchi (quest’ultima passata dalla Lega a Fratelli D’Italia) hanno fatto il pieno di preferenze: 436 per Aldo Valsecchi (vicesindaco uscente) e 385 per Cristina Valsecchi (assessore agli eventi uscente).

“Ringrazio i cittadini che mi hanno confermato questa importante responsabilità – ha detto Aldo Valsecchi -. Abbiamo fatto una campagna elettorale discreta perché volevamo che i cittadini ci giudicassero per ciò che abbiamo fatto negli scorsi cinque anni e il risultato mi pare sia stato netto. In questa campagna ho sostenuto un volto nuovo come quello di Silvia Bosio (e lei ha sostenuto me) perché è una persona preparata e seria e ci tenevo che entrasse in consiglio. Come nei cinque anni scorsi siamo a disposizione dei cittadini, che sanno di poter trovare in noi un interlocutore pronto ad ascoltarli”.

“Sono felicissima di questa risultato e delle preferenze ricevuto perché sono stata la donna più votata e seconda dopo Aldo – ha detto Cristina Valsecchi -. Un grazie a tutte le persone che mi son state vicine e assicuro che continuerò a fare ciò che ho sempre fatto: essere presente al fianco dei cittadini”. In conclusione anche un riferimento al passaggio dalla Lega a Fratelli d’Italia: “Si è chiusa una porta e si è aperto un portone con un giardino di rose… senza spine”.

Per quanto riguarda i banchi dell’opposizione, quattro i consiglieri di minoranza eletti nella lista civica Calolziocorte BeneComune: accanto a Sonia Mazzoleni troviamo l’ex sindaco Cesare Valsecchi e l’ex assessore all’istruzione Wilna De’ Flumeri, a cui si affianca la nuova entrata Brunella Frigerio (264 preferenze) vicario dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte. A completare il quadro dell’opposizione il consigliere Diego Colosimo, unico eletto della lista civica Cambia Calolzio.

Il nuovo consiglio comunale

Maggioranza: Marco Ghezzi (Lega), Celestina Balossi (Lega), Marco Domenico Bonaiti (Lega), Silvia Maria Gisella Bosio (Forza Italia), Daniele Butti (Lega), Luca Caremi (Lega), Dario Gandolfi (Forza Italia), Fabio Pio Matroberardino (Fratelli d’Italia), Ebe Pedeferri (Lega), Eleonora Rigamonti (Lega), Aldo Valsecchi (Forza Italia), Cristina Valsecchi (Fratelli d’Italia).

Minoranza: Sonia Mazzoleni (Calolziocorte BeneComune), Brunella Frigerio (Calolziocorte BeneComune), Wilna de’ Flumeri (Calolziocorte BeneComune), Cesare Valsecchi (Calolziocorte BeneComune), Diego Colosimo (Cambia Calolzio).

Risultati e preferenze delle tre liste

Marco Ghezzi sindaco – Centrodestra per Calolziocorte

Calolziocorte BeneComune – candidata Sonia Mazzoleni

Cambia Calolzio – candidato Diego Colosimo