Calolzio. La soddisfazione della Lega dopo il risultato elettorale

CALOLZIOCORTE – “La segreteria provinciale e la segreteria cittadina della Lega Lombarda – Lega Salvini Premier desiderano ringraziare gli elettori calolziesi per il sostegno e per il risultato ottenuto nelle recenti elezioni comunali.

Dalle urne esce un chiaro e forte messaggio di continuità per l’amministrazione Ghezzi e per la squadra dei consiglieri ed amministratori della Lega riconfermati in toto quale spina dorsale dell’amministrazione.

Ricordiamo infatti che, oltre al Sindaco Marco Ghezzi, la Lega può annoverare 6 consiglieri di maggioranza nell’assise cittadina.

La Lega si riconferma così, da ben 30 anni, la forza di governo e di rappresentanza territoriale per il nostro Comune.

Il vostro supporto è per noi un grande incoraggiamento e una grande responsabilità e ci spingerà a lavorare ancora più duramente per realizzare il programma elettorale e portare avanti le vostre istanze.

Ricordiamo inoltre che è attiva una mail per segnalazioni e contatto: legacalolzio@gmail.com e le nostre pagine Facebook e Instagram.

Viva la Lega e viva Calolziocorte!”

Il segretario provinciale Daniele Butti

Il segretario cittadino Luca Caremi