Calolzio. Marco Ghezzi Sindaco, ecco i nomi della lista del Centrodestra

La squadra a sostegno della ricandidatura di Marco Ghezzi si presenterà domenica al Lavello

Tante le riconferme per il gruppo targato Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia

CALOLZIOCORTE – Dopo la presentazione della squadra di Cambia Calolzio con candidato Diego Colosimo svolta martedì scorso, anche il Centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) che sostiene il sindaco uscente Marco Ghezzi ha reso noti i nomi della lista. La presentazione ufficiale è in programma domenica 16 aprile alle 10.30 al Monastero del Lavello.

I candidati della lista “Marco Ghezzi Sindaco – Centrodestra per Calolziocorte”

Celestina Balossi detta Tina, classe 1958

Marco Domenico Bonaiti, classe 1979

Silvia Maria Gisella Bosio, classe 1985

Francesco Brunetti, classe 1957

Daniele Butti, classe 1976

Luca Caremi, classe 1969

Stefano Cavalli detto Cava, classe 1981

Martina D’Angella, classe 1993

Elena Dello Russo, classe 1973

Dario Gandolfi, classe 1952

Fabio Pio Mastroberardino detto Mastro, classe 1985

Mauro Panzeri detto Panz, classe 1989

Ebe Pedeferri, classe 1959

Eleonora Rigamonti detta Ele, classe 1996

Aldo Valsecchi, classe 1958

Cristina Valsecchi detta Cris, classe 1968

Oltre a Diego Colosimo e Marco Ghezzi in corsa per le amministrative del 14 e 15 maggio ci sarà anche Sonia Mazzoleni candidata sindaco per il gruppo “Calolziocorte BeneComune”.