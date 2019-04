L’Europa al centro del convegno dei democratici

Il secondo appuntamento “Opportunità e visione” si terrà lunedi 6 maggio, presso il monastero del Lavello

CALOLZIOCORTE- Il secondo appuntamento del ciclo “L’Europa in prospettiva” dal titolo “Opportunità e visione”, promosso dall’On. Gian Mario Fragomeli, avrà luogo lunedì 6 maggio, a partire dalle ore 21.00, presso la Sala conferenze del Monastero S. Maria del Lavello, in via Padri Serviti 1 a Calolziocorte.

All’assemblea pubblica sarà presente l’On. Piero De Luca, Capogruppo PD della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, già Referendario presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il secondo appuntamento sarà introdotto da Gian Mario Fragomelli, Deputato, componente VI commissione finanze.

All’iniziativa parteciperanno, inoltre, i candidati PD alle Elezioni europee Carmine Pacente (Responsabile delle Politiche europee del Comune di Milano) e Irene Tinagli (economista e docente universitaria, già consulente per ONU e Commissione europea).

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza Gradita gentile conferma