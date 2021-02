Giudizio negativo sul Documento Unico di Programmazione

“Siamo contrari anche alla messa in vendita di importanti immobili comunali”

CALOLZIOCORTE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del gruppo di minoranza Cambia Calolzio guidato dal capogruppo Diego Colosimo.

“Venerdì 29 gennaio 2021 si è tenuta una riunione del Consiglio Comunale per l’approvazione del documento di programmazione necessario per la formazione del bilancio di previsione del Comune. Come gruppo Cambia Calolzio abbiamo avanzato rispetto al documento della Giunta alcune richieste propositive per interventi di miglioria e qualità nell’ambito dei diritti civili, dell’ambiente, della scuola e della prima infanzia, del sostegno alle nuove marginalità, dei servizi cimiteriali. Proposte le nostre che sono solo state svuotate dalla Giunta nella loro centralità ed accolte in alcuni casi solo parzialmente. Nell’ambito della discussione abbiamo anche, cosa di non poco conto, segnalato alla Giunta che l’atto proposto era sprovvisto di ogni qualsivoglia impegno e riferimento rispetto alla messa in sicurezza del territorio, nonostante il nostro Comune sia classificato dal Consiglio Nazionale dei Geologi a rischio idrogeologico elevato. Il problema però che più di tutto ci ha portato ad un voto fortemente e nettamente contrario al provvedimento è la messa in vendita di importanti immobili comunali, che sono di proprietà di tutti i cittadini e non del Sindaco o della Giunta, come, solo per fare alcuni eclatanti esempi: l’ex Distretto Sanitario, l’ex cinema Manzoni, l’ex Direzione Didattica del Pascolo. Una serie di (S)vendite che la Giunta, benché non ne avesse fatto alcun cenno nel suo programma elettorale, sottoposto ai cittadini, intende portare avanti come facevano i vecchi nobili in decadenza, quando svendevano i loro gioielli di famiglia”.